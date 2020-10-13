Twitter 为苹果 iPhone 12/Pro 发布会活动提供独特 “喜欢”动画效果

IT之家10月13日消息 苹果将在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，预计将带来 iPhone 12 系列新品，包括 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 四款手机。而 iPhone 12 系列也是 iPhone 首次支持 5G。另外本次还将发布 HomePod mini。

现在爆料人士@evleaks 曝光了iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max的渲染图，共有四个颜色，分别是蓝色、石墨、金色、银色。后置三摄镜头，还有 LiDAR 激光雷达。

Twitter今天还为晚些时候举行的苹果“Hi，Speed”活动添加了一段独特的“喜欢”动画。

IT之家获悉，这段简短的点赞动画反映了用于宣传苹果活动的艺术品和图形上使用的同心圆。这些圆圈似乎也出现在iPhone 12泄露图片的壁纸上。

这是苹果第二次使用独特的Twitter“喜欢”动画来宣传活动，第一次是在上个月的“Time Flies”活动中。

和上个月的“Time Flies”活动一样，苹果也在今天的“Hi，Speed”活动中使用了带有其logo的定制Twitter标签。