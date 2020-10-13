谷歌 Chrome 若被迫分拆，谁将会接盘？

（原标题：垄断者 Google Chrome 若被迫分拆，谁将会接盘？）

Google 可能要被迫分拆 Chrome 浏览器了。

近日，美国政治新闻网站 Politico 援引三名知情人士报道称，美国司法部和州总检察长办公室正在调查搜索巨头 Google 涉嫌违反反垄断法一事，就如何限制 Google 进行讨论。

在检察官们考虑之中的方案是：起诉 Google，强迫 Google 出售 Chrome 浏览器和部分广告业务。

Google 或被迫分拆 Chrome

早在 2019 年 6 月，就有外媒传出消息——美国政府将对 Facebook、Google、亚马逊和苹果四大巨头展开调查，以明确科技巨头们是否到了 “大而不倒”的地步。政府对上述公司进行的审查主要包括：是否打压了竞争对手、对用户个人数据如何处理、在大选中对虚假信息如何处理。

调查 Google 的政府机构是美国司法部，它主要关注其搜索、广告等业务。

2019 年 9 月初，Google 证实已接到美国司法部要求提供反垄断调查相关记录的通知，政府对 Google 的反垄断调查也算是正式拉开帷幕，至今基本已有 14 个月之久。

近日外媒称，美国司法部对 Google 的反垄断调查即将进入高潮。

据悉，针对两项业务，检察官们将对 Google 提起诉讼，他们面临的一个主要问题便是：应该采取什么措施遏制 Google？

一方面，针对搜索业务，美国司法部最早将于本周对 Google 提起反垄断诉讼，指控 Google 滥用对搜索市场的控制，诉讼内容预计还将包括 Google 通过 Android 操作系统巩固其搜索引擎的地位。

另一方面，针对广告业务，美国司法部和州检察长已就 Google 应该出售哪些业务征询了 Google 的竞争对手和其他第三方的意见。

根据 Politico 的报道，有知情人士称：

有关如何解决 Google 对价值 1623 亿美元的全球数字广告市场控制的讨论仍在进行中，目前还没有做出最终决定。但检察官们已经要求广告技术专家、行业竞争对手和媒体出版商等采取相应的措施，从而削弱 Google 的控制。

知情人士表示，检察官们提出了一个疑问：是否应该禁止 Google 的竞争对手成为潜在的广告业务买家？

同时律师们也提出了一个问题：Google 在广告技术市场以外的任何资产是否要出售？

这种疑问直接导致一些人将矛头指向了 Chrome 浏览器，也就是说 Google 可能会被迫出售 Chrome 了。

在此，为何要卖 Chrome、Chrome 由谁接盘，是两个需要解答的问题。

为何要卖？

一旦被迫出售 Chrome 浏览器，对 Google 来讲无疑是一次重大打击。毕竟，Chrome 是全球范围内最受欢迎的浏览器，一个被网友称为是轮胎的 logo，却是关乎到了科技巨头 Google 的命运。

大约是从 1998 年战胜网景浏览器开始，IE 浏览器主宰着整个浏览器市场——据 OneStat.com 的数据，到 2002 年 4 月份，IE 的市场份额高达 96.6%。

不得不说，2008 年迎来了桌面浏览器市场的分水岭。

那一年 9 月，Chrome 浏览器开始公测，在 100 多个国家开放下载。

此后，桌面浏览器市场一度出现了 Chrome、IE 和 Firefox「三分天下」的局面。

2010-2016 年，Android 飞速成长，占据了移动操作系统的主宰地位，而背靠其成长的 Chrome 也不断壮大。

Chrome 成长之迅速，不难通过下面这组数据看出：

2015 年 12 月，IE 的市场份额跌至 48.57%；Chrome 上涨至 32.33 %；Firefox 份额为 12.13%。

2016 年 6 月，Chrome 的市场份额为 48.65%，而 IE 则为 31.65%。

2017 年 6 月，Chrome 的市场份额为 59.36%，而 IE 则为 17.55%。

如今，Chrome 已是占有最大市场份额的浏览器了——2020 年 4 月全球浏览器市场份额排名第一的为 Chrome，排名第二、第三的分别是微软 Chromium 版 Edge 浏览器和 Firefox。

值得一提的是，Chromium 是 Chrome 浏览器的基础，也就是说排名第二的 Edge 与 Chrome 成了同源关系，Google 的影响力越来越大了。

不过，Chrome 飞速成长的背后，是来自竞争对手不断的指责声：Google 利用 Chrome 用户的历史记录，助力其广告业务的发展。

2020 年 1 月，指责升级。于是 Google 表示：

将在两年内逐步停止在 Chrome 浏览器中使用第三方 cookies，从而保护用户隐私。

但不可忽略的是，cookies 正是浏览器中向买家展示广告有效性的关键工具。Google 就曾估计，停止使用 cookies 将减少新闻媒体的广告收入，其中在线广告收入最多可能减少 62%。

就在近日，美国众议院司法委员会还发布了一份反垄断报告。

报告指出，Chrome 目前的市场份额已使得 Google 能够 “有效设定行业标准”，这是一个与 Chrome 逐步淘汰 cookies 密切相关的问题。

报告表示：

Google 基于广告的商业模式引发了这样一个问题：Google 选择引入的广告标准最终是否是为满足其利益而设计的？市场参与者担心，虽然 Google 会逐步淘汰数字广告需要的第三方 cookies，但 Google 仍可通过生态收集到数据。

面对外界的声音，Google 也曾表示，将与广告业合作开发 cookies 的替代品——例如提出一个 Turtledove 系统，在这个系统中，广告拍卖将在浏览器内进行，不向外部服务器发送数据。

谷歌认为，这将更好地保护用户隐私。然而，不少广告行业代表表示，对于在没有监督的情况下给浏览器过多的控制权，应当持谨慎态度。

因此，大家的呼声便是：除了要求 Google 出售 Chrome 浏览器，检察官们还可要求法院限制 Google 使用从 Chrome 获得数据帮助其他产品的发展。

按外媒的话说，美国司法部预计将在未来几周开始一场「反垄断法律战」，Google 或将成为数十年来首个由法院下令拆分的美国公司。

谁将接盘？

那么，如果 Google 最终必须出售 Chrome，谁会是潜在的买家呢？

雷锋网注意到，对于这个问题，美国商业杂志《福布斯》（Forbes）给出了自己的答案。

Forbes 列出了 5 个可能的「候选人」及其各自的上榜原因。

一是三星。

三星一有资金，二有动机。三星作为出色的智能手机制造商，在所有手机上都预装了自家浏览器，但其浏览器在移动市场的占有率仅略高于 4%。如果能收购 Chrome，三星将会吸引大批用户，广告和手机销售手段也将会增加。

不过，Chrome 被卖给一家外国公司并不太现实。

二是微软。

今年初，微软将自家的浏览器换成了与 Chrome 相同的引擎（即上文所述的 Chromium 版 Edge 浏览器），微软显然是一个重要的潜在买家。收购 Chrome，不仅能给微软带来它渴望多年的移动市场，还能恢复微软桌面浏览器的主导地位。

不过在世纪之交，美国和欧洲政府曾为对抗微软的浏览器统治地位，进行了长期斗争。即使现在市场不一样了，美国司法部把 Chrome 交给微软的想法似乎还是异想天开。

三是甲骨文。

表面上看，我们很难将一家企业软件公司与面向消费者的浏览器联系起来，但甲骨文前不久成为了 TikTok 在美国业务的 “可信赖的技术合作伙伴”。

不可否认，甲骨文的许多应用程序都是基于浏览器的，能够控制浏览器的开发和安全特性，对企业客户来说将极具吸引力。

四是惠普。

Gartner 的数据显示，惠普仍是全球第二大 PC 销售商，因此惠普显然有实力参与这场可能的竞争。

一方面，惠普曾进行过不少大胆的收购；另一方面，如果被迫出售 Chrome，Google 也将会放弃其网络笔记本 Chromebook 业务，而这是惠普非常希望接手的一块业务。

五是 Adobe。

与惠普不同的是，Adobe 绝对拥有着软件血统。随着 Google 越来越多地推动其服务进入云计算领域，拥有一款自家的浏览器在商业上也颇具意义。

近几年，Adobe 通过订阅模式获得了可观收入，收购 Chrome 在财务上也是可行的。

值得注意的是，上述「候选人」仅是外媒猜测，Chrome 是否会出售、将由谁接盘，目前都还是未知数。事件后续走向如何，雷锋网将持续关注。

引用来源：

https://www.politico.com/news/2020/10/10/feds-may-target-googles-chrome-browser-for-breakup-428468

https://www.forbes.com/sites/barrycollins/2020/10/12/if-google-had-to-sell-chrome-who-would-buy-it-here-are-5-candidates/#6a49e2fb48f3

https://www.leiphone.com/news/202006/z3nQBjKKgP5GjT6a.html