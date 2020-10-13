65 英寸 9999 元，海信发布星河系列 OLED 电视：国内首获 IMAX Enhanced 认证

10 月 13 日，海信联手京东重磅推出星河系列 OLED 电视 J70。海信通过自主研发的图像分区与像素控光技术的应用，将 OLED 做到电影级画质水平；同时通过高端 OLED 模组自制，降低整机成本，使 65 吋高端 OLED 电视售价首次突破万元大关。

IMAX 电影以大视野、高清和超强沉浸感的特点，受到广大影迷追捧。海信星河 OLED 电视严格按照 IMAX、DTS、好莱坞一流调色师共同制定的国际性能标准设计，并顺利通过 950 多项认证检测，成为首个获得 IMAX Enhanced 认证标志的中国品牌 OLED 电视。同时，搭载独家 IMAX 内容，星河系列 OLED 电视成为家庭观影的绝佳产品。

IMAX Enhanced 是目前唯一能够在影院外获得 IMAX 标志性影音体验的项目，作为海信的首款 IMAX Enhanced 认证产品，J70 星河系列 OLED 实现了 10bit 色深、10.7 亿色彩原色显示、135 万：1 的非凡对比度，以及 178 度广视角。J70 的健康护眼特性也得到了德国、美国、中国等权威机构的认证。

音效方面，海信星河 OLED 电视采⽤ IMAX Enhanced 包含的 DTS 音效，在深度、重低⾳和动态范围上均得以优化，让⽤户在家中获得 IMAX 标志性的特⾊⾳效和沉浸感。

在智能交互上，J70 支持多屏互动、AI 声控和全场景语音，随时随地拓展生活场景。这款备受关注的 OLED 新品 55 吋售价 6999 元，65 吋售价 9999 元，称得上 OLED 性价比机皇。