亚马逊 Prime Day 全球 “黄金会员日”开启，德国仓库工人举行罢工

据报道，亚马逊今日正式启动了全球促销活动 “黄金会员日”（Prime Day），这通常是亚马逊一年中最繁忙的日子。但在德国，7 个物流中心的工人举行了罢工。

这次罢工由德国电商工会 Ver.di 组织，来自莱比锡（Leipzig）、巴德赫斯菲尔德（Bad Hersfeld）、莱茵堡（Rheinberg）、韦恩（Werne）、格拉本（Graben）和科布伦茨（Koblenz）等城市的仓库工人参加了罢工。

此次罢工将持续两天（周二和周三），Ver.di 工会及其成员认为，亚马逊工人应该得到更好的工资、工作条件和更多的尊重。虽然抗议者的确切人数尚不清楚，但 Ver.di 工会秘书安德烈 · 舍尔（Andre Scheer）表示，预计有数千名工人参加。

对此，亚马逊的一位发言人表示，客户仍会按时收到订单商品，罢工不会影响亚马逊的送货承诺。

事实上，从 2013 年起，Ver.di 就在圣诞节等购物旺季期间组织亚马逊德国工人罢工，希望亚马逊提高工人的薪水和其他待遇。

而亚马逊则反复表示，其德国工人的工资水平已接近德国物流行业薪水标准的上限。亚马逊在德国有 9 个物流中心，拥有约 12000 名员工，是亚马逊的第二大市场，仅位居美国之后。