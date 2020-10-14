投行最新调查研究：用户对升级苹果 iPhone12/Pro 兴趣已减半

苹果将在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，预计将带来 iPhone 12 系列新品，包括 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 四款手机。而 iPhone 12 系列也是 iPhone 首次支持 5G。另外本次还将发布 HomePod mini。IT之家将带来iPhone 12发布会图文直播。

外媒9to5Mac报道，投资银行Piper Sandler表示，用户对iPhone 12升级的兴趣已经比去年12月时的水平减少了一半以上。

PED30报道，虽然去年年底Piper Sandler进行调查时，有23%的现有iPhone用户计划升级到iPhone 12，但最新的调查显示，只有10%的用户仍然计划这样做。

“在我们对1000名美国人进行的调查中，只有10%的受访者预计将在今年秋冬购买/升级到新的5G iPhone。此外，只有10%的现有iPhone用户预计会升级设备。该结果低于我们在今天苹果活动上预计主要产品发布前的预期，也低于之前的调查显示23%的现有iPhone用户会购买1200美元的5G iPhone。”

当然，由于新型冠状病毒疫情影响到兴趣下降一点也不奇怪。许多人已经失去了他们的工作，或者只是对他们的财务前景感到不乐观。

此外，该投行点名的价位为1200美元，而新手机的价格预计为699美元起，几乎是调查中所引用价格的一半。因此，即使在目前的环境下，实际购买量也可能大大高于预测。

该投行表示，受访者所拥有的iPhone的平均机龄为2.3年，目前已低于三年的典型升级周期。这意味着机主需要特别好的理由来提前升级。计划升级的用户主要驱动要么是为了获得5G，要么只是因为他们认为现有手机需要更换。

Piper Sandler还发现，人们对升级到新的Apple Watch的兴趣有限，尽管新的Apple Watch SE型号有所帮助。

"近四分之一的受访者认为新Apple Watch Series 6有价值，但只有8%的受访者计划升级/购买。此外，12%的调查者指出，新的低价Apple Watch SE让他们更有可能购买Apple Watch。"

最后，由于在家中度过更多时间，并寻求更多的娱乐选择，人们对iPad的兴趣很高。

“关于iPad，约15%的用户由于最近生活方式的改变，预计很快就会购买新的iPad，考虑到我们所处的流行趋势，这个数量令人印象深刻。”

与以往一样，现实生活中的升级行为在很大程度上将取决于人们在设备发布时的印象或兴奋程度，这需要等待iPhone 12系列手机的正式发布。

IT之家了解到，备受期待的 iPhone 12 系列将分阶段到货 , 6.1 英寸机型是 10 月 16 日周五订购，发货日期为 10 月 23 日。新款 5.4 英寸的 iPhone 12 mini 和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max 预计要到 11 月底才会上市。新款 iPhone 12 将采用更新的工业设计，侧面采用与 iPad Pro 类似的边框设计，支持 5G 网络，升级摄像头，两款 iPhone 12 Pro 机型还将配备 LiDAR 激光雷达。

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