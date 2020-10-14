苹果发布 HomePod Mini，搭载 S5 芯片，99 美元起

IT之家10月14日消息 经过数周甚至数月的等待，苹果十月新品发布会正式开始，作为揭幕者，全新 HomePod Mini 是一款非常棒的产品。

从外形来看，这是一个近乎完全的球体，甚至有媒体戏称为 HomePod 球，美国售价 99 美元起，将于 11 月 6 日正式开始预售，11 月 16 日发货。

IT之家了解到，该设备是自推出原装 HomePod 以来，HomePod 产品阵容的第一个新增功能，它顶部有一个音量按钮，可以控制音量、播放/暂停，当用户调用Siri时，它还能发光，可以 “充当您的智能家居的大脑。”

HomePod mini 由 S5 处理器提供动力，该处理器也用于 Apple Watch S5 和 Apple Watch SE，可提供 "计算音频"。它有像大 HomePod 一样的 “计算音频”来调节音量、动态范围等，每秒测量房间 180 次。HomePod 可跨多个房间同步。还可以配对立体声。

据报道，HomePod mini 可使用复杂的调谐模型来优化响度和动态范围。甚至你把 iPhone 对着扬声器，它们就会相互交流。此外，如果一个房屋内同步多个 HomePod mini 扬声器，或将两个扬声器放在同一房间中，它们将智能地变成立体声组合音响。

Siri 在超过 10 亿台设备上运行，每月处理超过 250 亿次请求。现在你也可以对着 HomePod 说 “我的最新消息”，并获得一天的日程安排，包括日历、天气和提醒。它可以通过语音识别不同的家庭成员，并自由设置个性化响应。

HomePod mini 具有背光触摸表面，具有音量和播放 / 暂停的控件，并在调用 Siri 时发光。继原来的 HomePod 的脚步，HomePod mini 提供 Siri，高品质的音频，并提供空间灰色或白色，售价 99 美元起，约合人民币 666 元起。