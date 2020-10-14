苹果 iOS 14.2 /iPadOS 14.2 开发者预览版 Beta 3 发布

IT之家10月14日消息 苹果今天面向开发者发布了 iOS/iPadOS 14.2 更新的 Beta 3版本。版本号为18B5072f，IT之家网友可以到【果粉圈】集中讨论。

IT之家了解到，用户安装了正确的开发人员配置文件后，可以通过 Apple 开发人员中心或通过无线方式下载 iOS/iPadOS 14.2。

iOS 14.2在锁屏上带来了播放控件改版，同时在控制中心中重新设计AirPlay 2控件。iOS 14.2的另一个新变化是全新的Shazam切换器，可以添加到控制中心。

要将新的Shazam音乐识别切换器添加到控制中心，首先确保你正在运行iOS 14.2的开发者测试版。然后，打开 “设置”应用，选择“控制中心”，然后在“更多控制”下寻找Shazam。然后，你可以添加Shazam切换器，并根据你的需要重新排列它。

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载



2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

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