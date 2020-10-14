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除了 iPhone 12 系列和 HomePod mini，苹果还上架了这些配件新品

2020/10/14 3:46:57 来源：威锋网 作者：MarcusKei 责编：骑士
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随着一年一届的「科技春晚」正式落下帷幕，苹果带来包括 iPhone 12 mini / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max 在内的 iPhone 12 系列，并且还推出了更加小巧的 HomePod mini 智能音箱。

但除了这些新硬件，苹果还一同推出了多款针对新 iPhone 的配件。

作为这一代 iPhone 无线充电的亮点，MagSafe 技术围绕无线充电线圈布设的磁吸阵列，专为快速对齐进行了优化，因此 MagSafe 让你连接时总能一贴即合，为 iPhone 的使用带来独特体验，并且还带来一套安装简单的磁吸配件生态系统，包括 MagSafe 充电器、适用于 iPhone 和 Apple Watch 的 MagSafe 双项充电器，以及能轻松贴合到 iPhone 背面的硅胶、皮革、透明材质的新款保护壳，还有一款皮革卡包。

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丨iPhone 12 系列专用 MagSafe 硅胶保护壳，售价 399 元

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丨iPhone 12 系列专用 MagSafe 透明保护壳，售价 399 元

丨iPhone 专用 MagSafe 皮革卡包，售价 479 元

丨MagSafe 充电器，售价 329 元

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目前在发布会上亮相的 MagSafe 双项充电器似乎还未上架官网，根据发布会上的介绍这款充电器采用折叠设计，可同时为 iPhone 和 Apple Watch 进行充电。

• 前往苹果京东自营旗舰店关注Apple新品信息

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关键词：苹果发布会iPhone 12保护套

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