苹果官宣四款 iPhone 12 正式进入 5G 时代，股价收跌 2.65%

北京时间周三凌晨，苹果公司官宣四款 iPhone 12，正式进入 5G 时代。截至收盘，该公司股价下跌 2.65%，报 121.1 美元，市值 2.07 万亿美元。

苹果公司在第二场秋季新品发布会上发布了最新配备 5G 网络的 iPhone 12。发布会开始时，苹果公司股价小幅上扬，跌幅一度收窄至不足 1%，但临近发布会尾声时跳水，跌幅一度达到 3.6%。

在新品发布会的预期下，苹果公司股价周一大涨，盘中一度涨超 7%，最终收报 124.4 美元，涨幅 6.35%，创下 7 月 31 日以来最大单日涨幅。

苹果公司在发布会上表示，iPhone 12 系列机型均支持 5G 通信。最新 iPhone 12 将不再提供有线耳机和充电器，充电方面将采用升级的无线充电系统 MagSafe 系统。价格方面，iPhone 12 Mini 起售价为 699 美元，iPhone 12 起售价为 799 美元，iPhone 12 Pro 起售价为 999 美元。

投行 Piper Sandler 在发布会前表示，用户对 iPhone 12 升级的兴趣已经比去年 12 月时的水平减少了一半以上。

Piper Sandler 表示，虽然去年年底进行调查时，有 23% 的现有 iPhone 用户计划升级到 iPhone 12，但最新的调查显示，只有 10% 的用户仍然计划这样做。

“在我们对 1000 名美国人进行的调查中，只有 10% 的受访者预计将在今年秋冬购买 / 升级到新的 5G iPhone。此外，只有 10% 的现有 iPhone 用户预计会升级设备。该结果低于我们在今天苹果活动上预计主要产品发布前的预期，也低于之前的调查显示 23% 的现有 iPhone 用户会购买 1200 美元的 5G iPhone。”