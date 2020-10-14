苹果 iPhone 12 mini 续航水平如何？视频播放时间为 15 小时，比 iPhone 12 少 2 小时

iPhone 12 mini 是自初代 iPhone SE 以来推出的最小尺寸 iPhone，具有 5.4 英寸屏幕，高 131.5mm，宽 64.2mm，厚 7.4mm。重量133克。





正因为它是这次发布的尺寸最小的 iPhone，它的电池续航水平也是 iPhone 12 中最低的。其视频播放时间为 15 小时，而 iPhone 12 为 17 小时。流媒体视频播放方面，iPhone 12 mini 可以提供 10 个小时的播放，而 iPhone 12 可以提供 11 个小时的播放。





苹果将电池续航分为三类：视频播放，流媒体视频播放和音频播放。下面列出了当前 iPhone 系列中所有的电池续航信息。

iPhone 12 Pro Max-长达 20 小时的视频播放，12 小时的流媒体播放，80 小时的音频播放

iPhone 12 Pro-长达 17 小时的视频播放，11 小时的流媒体播放，65 小时的音频播放

iPhone 12-长达 17 小时的视频播放，11 小时的流媒体播放，65 小时的音频播放

iPhone 12 mini-长达 15 小时的视频播放，10 小时的流媒体播放，50 小时的音频播放

iPhone 11-长达 17 小时的视频播放，10 小时的流媒体播放，65 小时的音频播放

iPhone XR-长达 16 小时的视频播放，流媒体播放官网未列出，65 小时的音频播放

iPhone SE-长达 13 小时的视频播放，8 小时的流媒体播放，40 小时的音频播放

苹果新 iPhone 12 设备均支持快速充电，并且可以使用 20W 电源适配器和随附的 USB-C 电线在 30 分钟内充电至 50％。