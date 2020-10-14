苹果 iPhone 12/Pro 系列发布会一文汇总：5499 元起，一眼梦回 iPhone 4

北京时间10月14日凌晨01:00，苹果在线上举行了今年秋季的第二波新品发布会，本次发布会的重头戏是iPhone 12的推出。由于是在夜间，可能很多小伙伴并没有熬夜观看，IT之家特地将本次发布会的内容汇总给大家。

本次新品发布会，苹果先后发布了两个系列的产品，分别是HomePod mini和iPhone 12系列智能手机，下面我们一一来整理汇总。

一、HomePod mini

HomePod mini是HomePod的“低价版”，在外观上采用了近乎完全的球体设计，表面覆盖独特的网格织物材质，顶部则为功能交互区域。

和HomePod类似，HomePod mini顶部有一个触控的音量按钮，可以控制音量、播放/暂停，当用户调用Siri时，它还能发光。

HomePod mini 搭载的是和Apple Watch SE同款的苹果S5 处理器。S5 处理器在HomePod mini 中可提供 "计算音频"，可以通过“计算音频”来调节音量、动态范围等，每秒测量房间 180 次。

HomePod mini还可以配对立体声，如果一个房屋内同步多个 HomePod mini 扬声器，或将两个扬声器放在同一房间中，它们将智能地变成立体声组合音响。

在U1芯片的加持下，HomePod mini还可以实现更智能的交互，例如和iPhone靠近时就可以播放Apple音乐等，还支持家庭传话功能。

音质方面，HomePod mini智能音箱重新设计了腔体，由钕磁体和一对振动抵消无源辐射器驱动，音色丰富细腻，并支持众多第三方音频服务。

在HomePod mini上，Siri会变得更加聪明，它可以通过语音识别不同的家庭成员，并自由设置个性化响应，同时支持三麦克风阵列拾音。

HomePod mini国行售价749 元，将于 11 月 6 日正式开始预售，11 月 16 日发货。

二、iPhone 12系列

iPhone 12

1、支持5G

iPhone 12第一个看点就是支持5G，这也是苹果首款iPhone 5G手机。

在发布会上，苹果请来了Verizon的发言人为iPhone 12的5G功能站台。iPhone 12支持Verizon的Ultra Wideband网络，包括毫米波。在他们的网络上，iPhone 12理想状态下能够实现4Gbps的下行速率和200Mbps的上传速率。

当然，在国内，iPhone12 也支持中国电信、中国移动和中国联通的5G网络。在和其他运营商的网络测试中，iPhone 12的理想下行速率可达到3.5Gbps。

针对5G网络，苹果在iPhone 12上采用了新的天线系统，以最大限度地提高5G性能，同时优化了iOS系统，以保持电源效率。

iPhone 12还支持智能数据模式，可在4G和5G数据速度之间智能切换，苹果表示，在理想条件下，客户将看到3.5Gbps的下载速度。

2、支持MagSafe无线技术

iPhone 12还支持全新的MagSafe 技术，可以让无线充电的体验更出色、效率更高，同时苹果还带来一套轻松贴合的磁吸配件生态系统。

MagSafe技术在无线充电线圈周围布设的磁吸阵列，专为快速对齐优化，每次使用都能与iPhone一贴即合。MagSafe 能提供最高15W的充电功率，同时还兼容现有支持 Qi 标准的设备。

配件方面，提供的充电方案包括 MagSafe 充电器、适用于 iPhone 和 Apple Watch 的 MagSafe 双向充电器，以及能轻松贴合到 iPhone 背面的硅胶、皮革、透明材质的新款保护壳，还有一款皮革卡包。后续还会有第三方的 MagSafe 磁吸配件。





目前，苹果官网已上架 MagSafe 充电器，售价 329 元。

3、全新的外观+其他细节

和之前爆料的一样，iPhone 12采用了神似iPhone 4的外观设计，最大的变化是中框由圆润曲面改为锐利的铝金属平面，同时屏幕边框略有收窄。整体上，iPhone 12比前代薄了11%，体积小了15%，重量轻了16%。

iPhone 12采用一块6.1英寸的OLED屏幕，苹果称之为超级视网膜XDR显示屏，分辨率为2532x1170，对比度为200万:1，亮度1200尼特，支持杜比视界和HDR10。

苹果在iPhone 12前屏玻璃上使用了名为“Ceramic Shield（超瓷晶面板）”的新盖板表面处理，提高了设备的耐用性，防摔性能提高了4倍。

配色方面，iPhone 12有全新的蓝色、黑色、白色、绿色和(PRODUCT)红色五种颜色。

iPhone 12采用A14 Bionic新芯片，基于5nm工艺。其中新的六核CPU比其他智能手机快50%，新的4核GPU，比竞争对手快50%。它有118亿个晶体管，比A13多出近40%。

摄像头方面，iPhone 12采用双镜头后置摄像头系统，包括1200万像素超广角辅摄和广角主摄，主摄首次支持7镜片阵列，并拥有iPhone历史最大的f/1.6光圈，低光性能提升27%。

此外，现在超广角和前置摄像头都可以支持夜间模式。

在视频拍摄上，iPhone 12增加了夜间模式延时摄影功能，使用三脚架时候，可以获得更长的曝光和更好的画面亮度。

另外，今年iPhone 12系列将不配备充电器和EarPods耳机，只附赠一根USB Type-C转lightning的数据线。

iPhone 12 mini

除了iPhone12，苹果还着重推出了一款小屏的iPhone 12 mini，它拥有5.4英寸的屏幕，但分辨率仍为2340×1080，像素密度476ppi，对比度为200万:1，支持HDR和杜比视界。值得一提的是，iPhone 12 mini的重量只有133g。

除了这些尺寸、重量上的不同外，iPhone 12 mini在其他技术规格上和iPhone 12都是一样的。

iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max

1、外观

苹果在今天的发布会上还发布了iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max这两款定位更高端的新iPhone，也是今年的旗舰iPhone。

在外观上，iPhone 12 Pro的屏幕尺寸为6.1英寸，iPhone 12 Pro Max则更是达到了6.7英寸，其中iPhone 12 Pro Max成为苹果迄今为止最大的智能手机。

另外，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的中框都采用了高光的不锈钢材质，设计上仍然是和iPhone 12一样的直边锐利风。配色方面，iPhone 12 Pro系列有四种颜色：石墨色、银色、金色、海蓝色。

2、影像系统

在影像系统上，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max配备了三摄系统，包括1200万像素的广角镜头、1200万像素的长焦镜头和1200万像素的超广角镜头。

其中1200万像素的广角镜头引入了新的Sensor-shift OIS光学防抖系统，广角传感器也是大了47%, 这与较低的光圈相比，带来87%更好的低光性能。新的1200万像素长焦镜头焦距为65mm，可以光学放大到2.5倍。

在iPhone 12 Pro系列中，后置摄像头均支持Deep Fusion功能，前置的原深感摄像头也支持Deep Fusion。

在视频拍摄方面，iPhone 12 Pro系列将支持拍摄HDR视频，这也是该产品线的首次支持，包括直接在杜比视界HDR中拍摄。iPhone 12还将能够直接从照片应用中编辑杜比视界HDR视频。

3、Sensor-shift OIS光学防抖技术

在iPhone 12 Pro Max中的广角镜头上，独家支持了Sensor-shift OIS（传感器位移式 OIS）技术，这个技术来源于高端数码单反相机，这项技术在保证清晰度的同时，通过精确控制X轴和Y轴的动态位移，抵消手持或汽车震动时带来的高频或低频的抖动，从而为手机拍照带来更强大的防抖效果。

在这个技术的加持下，iPhone 12 Pro Max可以在低光条件下支持2秒的手持拍照曝光时间，从而拍出更加出色的夜间照片。

4、Apple ProRAW

苹果在发布会上还预告了一个新的功能，它称之为“Apple ProRAW”，将在今年晚些时候在iPhone 12 Pro和12 Pro Max上提供。该公司表示，它将提供现有的计算摄影优势，如其深度融合和智能HDR以及RAW照片的灵活性。该格式将适用于所有四款相机，并将让用户调整诸如锐化、色彩高光等，同时仍可利用苹果现有的摄影增强功能。

5、支持激光雷达扫描仪

iPhone 12 Pro系列还首次搭载了激光雷达扫描仪，可测量激光触及物体后反射回来所用的时间，这样就能绘制出你所处空间的深度图。得益于它又快又准的测绘，增强现实类 App 可让你不出房门就能置身逼真的雨林，或者一试新款球鞋上脚的效果。同时这项技术还能提升iPhone 12 Pro系列夜间拍照的对焦速度。

iPhone 12系列的售价

目前，苹果中国官网已经公布iPhone 12系列的预购日期和售价：

• iPhone 12 mini：64GB版售价 5499 元，128GB版售价5999元，256GB版售价6799元。11月6日开启预购。

• iPhone 12：64GB版售价 6299 元，128GB版售价6799元，256GB版售价7599元。10月16日开启预购。

• iPhone 12 Pro：128GB版售价 8499 元，256GB版售价9299元，512GB版售价11099元。10月16日开启预购。

• iPhone 12 Pro Max：128GB版售价 9299 元，256GB版售价10099元，512GB版售价11899元。11月6日开启预购。

三、其他

除了上述这些内容，随着本次发布会的进行，还有其他一些你可能感兴趣的细节，这里列举如下：



苹果 iPhone12 系列将支持北斗卫星导航定位系统；

苹果 iPhone 12 mini是目前最轻最薄的5G手机；

苹果今天发布了iOS/iPadOS 14.1 正式版，版本号为18A8395，同时还有iOS/iPadOS 14.2 Beta 3版本，版本号为18B5072f；

随着iPhone 12系列的发布，目前苹果iPhone 11 Pro/Max 官网已经下架，iPhone XR/11/SE 2 继续售卖；

虽然没有传闻中的AirPods Studio，但苹果今天悄悄发布了Beats Flex 无线耳机，售价399 元。

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