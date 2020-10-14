Facebook 将禁止明确劝阻人们接种疫苗的广告

Facebook 周二表示，该公司将开始禁止那些明确劝阻人们接种疫苗的广告，同时还宣布推出一项新的新冠病毒疫苗宣传活动。





该公司发表博文称，支持或反对疫苗（包括新冠肺炎疫苗）相关立法或政府政策的广告仍可投放，并表示将在未来几天内开始执行这项新的全球政策。

Facebook 拥有 27 亿月度活跃用户，这家社交媒体巨头一直都面临着来自于美国国会和公共卫生组织的压力，要求其打击反疫苗内容和错误信息。该公司称，尽管新冠肺炎疫苗短期内不会上市，但此次大流行突显了预防性健康行为的重要性。Facebook 之前的规定是，对已经获得主要卫生组织认定的疫苗，包含相关错误信息或恶作剧的广告被禁止投放；但如果广告不包含虚假内容，那么反对疫苗的广告也可投放。

今年夏天，Facebook 公共政策经理贾森 · 赫尔什（Jason Hirsch）表示，该公司认为应该让用户能够表达个人的反疫苗观点，而如果审查太过积极，则可能会将那些犹豫不决的人们转向反疫苗阵营。

Facebook 健康主管金 Kang-Xing Jin 和产品管理总监罗伯 · 莱瑟恩（Rob Leathern）在博文中表示，Facebook 本周还将开始引导美国用户了解新冠病毒疫苗的相关信息，以及如何获得疫苗。两人补充称，Facebook 正在与世界卫生组织（WHO）和联合国儿童基金会等公共卫生合作伙伴展开配合，开展信息传播活动以提高免疫率。

今年早些时候有研究人员称，在新冠病毒大流行期间，包括 Facebook 在内的社交媒体平台上充斥着各种反疫苗内容和错误信息。

今年 9 月，该公司还称其将会停止推荐与健康问题有关的 Facebook 群组，称人们从 “权威来源”获得健康信息是至关重要的。