疫苗研发受挫打压美股，iPhone 12 发布苹果市值蒸发 560 亿美元

北京时间 10 月 14 日消息，新冠疫苗、药物研发受挫，财政刺激计划再次搁浅的消息打压美股收跌，三大股指结束此前的四连涨。截至收盘，道指跌 157.71 点，跌幅为 0.55%，报收 28679.81 点；标普 500 指数跌 22.29 点，跌幅为 0.63%，报收 3511.93 点；纳指跌 12.36 点，跌幅为 0.1%，报收 11863.9 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

新东方业绩超预期，股价大跌逾 5%

虽然第一财季业绩超过分析师预期，但在今天常规交易中，新东方股价却下跌 8.83 美元，跌幅为 5.17%，报收于 162.1 美元。不过，早盘新东方涨幅一度达到 2.4%。新东方每股收益减少 20% 至 1.15 美元，比分析师预期高出 14 美分，营收减少 8% 至 9.864 亿美元，高于预期的 9.565 亿美元。随着疫情在中国得到控制，有迹象表明新东方业务在恢复，例如，课后辅导业务营收增长 8%。新东方已逐步恢复包括北京在内的所有城市的线下教学活动。新东方执行董事长俞敏洪表示，“我们相信，从第二财季起，我们的财务业绩将开始回升。”新东方在新兴的线上、线下业务方面投入更多资源，这使得其线上业务能获得更多生源。这一策略的目的是增加生源和加速业务恢复。德意志银行分析师维达斯 · 梁（Vitus Leung）日前发表投资报告称，疫情的影响近期将继续存在，“我们预计新东方将继续投资线上业务，近期利润率将仍然面临压力”。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

苹果发布 iPhone 12 市值蒸发约 560 亿美元

虽然今天发布了包括 iPhone 12 在内的一系列新产品，今天常规交易中，苹果股价下跌 3.3 美元，跌幅为 2.65%，报收于 121.1 美元，一度探底 119.65 美元。发布会之前，苹果股价一度摸高 125.39 美元。对于持有买进期权、期待发布会后苹果股价上涨的投资者而言，这不是个好消息。交易活跃的 Oct. 125 买进期权协议价格为 125 美元，星期五到期，尾盘下跌 1.73 美元至 1 美元，跌幅为 63%；Oct. 130 买进期权跌 90 美分至 31 美分。如果苹果股价没有上涨，星期五到期的 Oct. 125 和 130 买进期权将一文不值。按收盘价计算，苹果市值蒸发约 560 亿美元。虽然增添了诸多新特性，但新款 iPhone 在某些方面也让消费者不爽。例如，它将是首款不再赠送充电头和有线耳机的 iPhone 型号。支持 5G，标志着自 2013 年的 iPhone 5 以来 iPhone 手机连接方面首次出现重大进步。另外，它还标志着 iPhone 设计自 2017 年的 iPhone X 以来首次出现重大变化。Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）星期二发表投资报告称，今年，在全球 9.5 亿 iPhone 用户中，有约 3.5 亿人有升级需求。

现金储备不断增加 标普上调特斯拉信用评级

由于现金储备不断增加和季度交付量 “达标”，标普将特斯拉信用评级上调一个等级。尽管通过增发募集 73 亿美元资金，稀释了股东价值，今年以来特斯拉股价仍然累计上涨 430%。从财务角度看，得益于特斯拉增长的唯一投资者群体，是持有其 2025 年到期的债券持有人，10 月 7 日这批债券利率跌至 2.9% 左右，创下新低，年初时曾高达 5.6%。不过，即使上调一个等级后，特斯拉信用评级仍然为 BB-，与投资等级还差 3 个等级，但特斯拉信用展望有所改善，原因是与当前债务相比，现金储备在不断增加。特斯拉 10 月 2 日公布，第三季度交付量达到 13.93 万辆，虽然股价当天下跌 7.4%，但却有助于公司信用评级，因为出货量超过了标普的预期。当然，特斯拉也面临一些风险，其中之一是，电动汽车需求没有达到看多派的预期；另外一个风险是来自传统汽车厂商日趋激烈的竞争。标普称，特斯拉债务负担在降低，意味着它可以将更多资本用于投资。另外，继 5 月份下调 5000 美元后，特斯拉还将 Model S 价格下调 3000 美元。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 4.35 美元，涨幅为 0.98%，报收于 446.65 美元。