OPPO 入局智能电视领域，互联网整合、内容服务或成新思路

9月底，OPPO 新兴移动终端事业部总经理易炜在 OPPO开发者大会上宣布，OPPO 智能电视将于 10 月发布，将会是万物互融下家庭场景的内容生态入口。

近年来，国内多家手机厂商相继入局智能电视领域。小米、华为、一加入局智能电视领域均已超过一年，尽管在这条赛道上主推不同的策略，但也都亮出了各自的成绩单。

业内人士表示，手机厂商发展到一定程度便会向其他产品线扩充，以便抢占智能家居市场份额，OPPO也不例外。不过，如今国内彩电市场仍处于寒冬期，智能电视市场竞争激烈，OPPO此时入局还有哪些思路可以拓展？

智能手机厂商相继入局，意图抢占智能家居市场份额

早在2019年，关于OPPO入局智能电视领域的消息便一直不断。今年3月，OPPO副总裁、新兴移动终端事业部总裁刘波在接受媒体采访时明确表态，OPPO未来将进入智能电视行业。

8月下旬，OPPO旗下两款电视新品通过了国家3C认证，包括55英寸和65英寸产品。近日，易炜表示，OPPO 将面向IoT行业在第一期投入总价值2亿元的资源，并从技术、产品、营销、渠道四个方面重点投入。据悉，OPPO智能电视下一代Find系列机型预计将于明年第一季度推出。

由此，OPPO将成为继小米、华为、一加之后，国内第四家推出智能电视的手机厂商。那么，国内手机厂商为何相继入局智能电视领域呢？

独立电信分析师付亮表示，手机厂商发展到一定程度，达到一定的市场份额，便会向其他产品线扩充，电视是与手机比较接近的一个领域，可以和手机无缝互通。

记者注意到，近来，国内智能手机行业出现了出货量连降的疲态。据Counterpoint Research数据显示，2020年第二季度全球智能手机出货量下跌23%，这也是有史以来最大跌幅，整体来看，第二季度智能手机行业收入同比下跌15%。

资深产业经济观察家梁振鹏认为，手机厂商入局智能电视的最重要原因是扩充产品线去抢占智能家居市场，“同样是手机厂商，目前小米、华为专卖店里有各种各样的产品，专卖店的平效（平效 = 销售业绩÷店铺面积）较高，平效是评估卖场实力的一个重要标准，所以OPPO也想丰富品牌专卖店中的商品种类。”

艾媒咨询数据显示，中国智能家居市场规模一直处于增长，2019年中国智能家居市场规模达到1530亿元，预计2020年市场规模将突破1700亿元，增长至1705亿元。

小米入局早，华为重研发，一加瞄准海外市场

在手机厂商中，先前入局的智能电视品牌小米、华为、一加到底做出了哪些布局，又收获了怎样的成绩单呢？

小米作为智能电视的较早入局者，近年来，电视销量不断上升。奥维云网数据显示，2020年上半年，小米电视出货量居国内第一。2020年第二季度，小米IoT与生活消费品业务收入达153亿元，占总营收的28.6%。在2020年初的小米全员信中，雷军进一步宣布小米在“5G+AIoT”5年投入500亿元。

然而，值得注意的是，虽然小米IoT与生活消费品业务得到稳步提升，但智能手机出货量却呈现出另外一番风景。据Counterpoint Research数据显示，在2020年第二季度全球智能手机出货量排名中，小米已跌出前五名。

去年8月，荣耀正式发布智慧屏产品，值得注意的是，智慧屏为全球首款搭载华为鸿蒙操作系统、旗舰级芯片鸿鹄818的产品。据了解，荣耀智慧屏自发布以来一直在进行软升级，在内容、AI特性、语音交互、多屏互动、系统能力等方面都有大量的升级更新。

北京奥维云网董事长文建平在第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会上表示，华为系产品定位中高端，价格是市场均价的1.5倍左右，“但2020年发布了X1系列智慧屏，下探低端市场，契合市场需求，在55寸X1的带动下，华为产品出货量与销售快速起量，未来增长可期。”

而一加则采取了不同的策略，瞄准了印度市场。去年9月至今，一加在印度市场已发布Q1、U1、Y1系列电视产品。但截至目前为止，一加电视仍未在国内发布与销售。

对此，一加方面相关人士对蓝鲸TMT记者解释称，这与一加的产品策略有关，“一加主要是一个手机厂商，除了旗舰手机，也会在其他产品上做尝试，包括电视、耳机等，如果在印度市场做出成绩，也会在合适的时间面向其他地区的市场做普及。”

上述人士同时表示，一加不会放弃国内市场，一加品牌电视肯定会在合适的时间在国内发售，但不会是2020年年内。“相较于海外市场，国内的内容运营厂商比较多，生态也会比较复杂。”

谈及三家手机厂商在电视领域的布局，多名业内人士表示，每家的策略均有所不同，小米以低端性价比策略入局，华为重研发，一加则瞄准了海外市场。

付亮认为，“一加和OPPO均在走一体化路线，一加在印度市场的资源可以用在电视方面，OPPO在国内市场更强一些，两家可以各走各的市场。”

电视业严冬之下市场竞争激烈，OPPO或需拓展互联网内容服务等新思路

就市场环境来看，目前整个彩电市场仍处于寒冬期。奥维云网数据显示，2020年上半年中国彩电市场零售量2089万台，同比下降9.1%，零售额516亿元，同比下降22.2%。

多名业内人士对记者表示，目前来讲，在彩电市场连续下跌的情况下，智能电视市场的竞争异常激烈。智能电视已逐步成为科技厂商押宝的一大品类，一度成为业内热点话题。

文建平公开表示，智能电视软硬一体化加速来临，未来趋势“很有可能是软的吃掉硬的”，无论是腾讯视频、爱奇艺等产品，会员制都在为用户提供者更多等服务，“现阶段等内容付费意识已经培养完成，越来越多的用户开始接受并尝试内容付费。”

文建平也关注到了越来越多的年轻人通过电视观看手机视频这一现象，“电视与手机的深度融合将带来更多的想象空间。”他表示，制造业与通信技术的发展，让中国智能手机和智能电视实现倍数增长，手机和电视已经深度融合。他预测，物联网+5G的大势已来，智联场景下将家电企业抢占智联网的赛道。

据中商产业研究院预计，2020年中国物联网市场规模将突破2万亿。预计“十三五”期间年均复合增长率达24%。

梁振鹏认为，首先，手机厂商的入局为电视市场开辟了新的思路，使得电视向更加智能，“比如华为取消了开机广告，小米互联网电视的运营思路还是值得传统电视机厂商学习的。”

记者注意到，目前传统电视厂商在电视的联动交互方面不断推陈出新。此前，海信发布社交电视S7系列，TCL 推出社交电视Q78D……

对于OPPO入局电视领域，梁振鹏提出了自己的建议。他表示，OPPO不宜走小米伊始的低端性价比路线，而是需要在互联网整合、内容服务、粉丝经营、电视的功能及显示等方面做出努力。