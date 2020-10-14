苹果 iPhone 12 没学 “坏”：5G、重量、拍摄 “逆”潮流

也许是因为受到疫情影响，研发进度以及产业链被拖累，苹果 iPhone 12 系列机型相较以往在延后了近 1 个月发布，由于此前各种泄露信息已经此起彼伏，让关心它的消费者早就对它有了几乎充分的了解。然而，苹果的自身产品方向上的 “没学坏”还是给了外界一些惊喜，该公司对于在产品设计上的独立思考力，也同样给了外界对于当下智能手机发展趋势的新思考。

没学坏的 5G

尽管今年各大智能手机厂商普遍采用的高通 X55 基带是一颗支持全球各地 5G 频段的产品，但是手机厂商们或许还是基于成本的考量，并没有给正在销售的手机加入全部的频段支持，这也就意味着当用户在未来环游世界，甚至是所在地运营商进行网络升级的时候，面临着 5G 频段缺失的问题。

另外，Android 阵营里的小型化 5G 机型还面临着毫米波频段缺失的问题，所有厂商的旗舰机型，在小尺寸机型上均放弃了对于毫米波频段的支持。仅仅最近发布的 Pixel 5 机型，在尺寸小巧的同时，还选择支持毫米波频段，可惜是该机型并没有采用骁龙 865 移动平台，多少让人觉得有些遗憾。

然而，苹果的 iPhone 12 系列做出了榜样，在美国上市的机型中，从 5.4 英寸屏幕的 iPhone 12 mini 到 6.7 英寸屏幕的 iPhone 12 Pro Max，几乎提供了目前全部可用的 Sub-6GHz 与毫米波频段，就连尺寸最小的 iPhone 12 mini 也无一例外的支持毫米波频段。而且其它地区的机型中，苹果也提供了目前最全的 Sub-6GHz 频段支持。

频段不缩水的 iPhone 12 系列，仿佛让人们看到了该公司在收购英特尔手机基带部门，同时与高通达成和解后的巨大潜力。而苹果 5G 能力的提升，也间接带来了另外一个新优势，那就是在智能手机身上愈发迷失的轻薄属性。

没学坏的重量

Android 阵营中智能手机厂商对于 “轻”的理解，在 2020 年无疑将底线拉的稍微低了一点，192 克的重量在某品牌的发布会上，都已经可以被用来宣传为轻薄。180g 的重量也可以在手感宣传上被反复提及。采用骁龙 865 移动平台机型中的三星 S20、索尼 Xperia 5 II，也仅仅将重量拉低到了 160 克多，Google 采用骁龙 765 移动平台的 Pixel 5 将重量做到了 151 克。

实际上，在很多人心目中，智能手机的巅峰是苹果的首代 iPhone SE，也许苹果这回想到了自己曾经在智能手机市场中，那个轻薄与性能双料第一名的美好时代，一台 5G 时代的 SE 诞生了，那就是 iPhone 12 mini，苹果直接将该机型的重量控制在了 133 克，并且采用 A14，同时支持 IP68，支持无线快充，甚至海外版还支持实体 SIM+eSIM 的双卡双待功能。6.1 英寸的 iPhone 12 也成功将重量控制在了 162g。

能够敢于将 5G 手机重量拉低至 133 克的另一大底气无疑与苹果对于 5G 网络的优化有关，毕竟手机重量的上升很大程度上与 5G 网络所带来的高耗能有关。苹果专门在发布会上强调，iOS 系统软件针对 5G 应用提供了特殊的优化，并且推出了智能数据模式，可在 5G 与 4G 网络间进行切换，当无需高速网络的情况下，可切换至 4G 网络，从而延长设备的续航。

甚至苹果还给出了 iPhone 12 系列的峰值下行速率，表示可实现 4Gbps，与国内的三大运营商也均进行了 5G 测试。显然，5G 时代的苹果正在急于告诉消费者，该公司的产品已经摆脱了过去基带下的信号阴霾。

没学坏的拍摄

实际上，手机正在变得越来越重的另一原因就在于厂商们在拍摄能力上的深度挖掘，摄像头正在机身上有些无意义的堆砌，摄像头的像素、变焦倍数也在相互对标。然而，已经有迹象表明，这一技术趋势很可能是条错误的路线，三星已经在下半年的 Note20 Ultra 上，将变焦从 S20 Ultra 的 100 倍缩减为 50 倍。而对于高像素的追逐，目前在业界也产生了疑虑。

本次的发布会上，即便是旗舰产品 iPhone 12 Pro Max，苹果也没有对于高像素进行追逐。1200 万像素摄像头在这个动辄 6400 万、1 亿像素的时代，看起来确实有些不够亮眼。变焦倍数也几乎没有提升，后置摄像头一共才能最多实现 5 倍变焦，其中为 2.5 倍光学放大，2 倍光学缩小，还不是直接拉进 5 倍的能力。

但是，苹果给出两个拍摄特性，却十分亮眼。

最高可达 60fps 的杜比视界 HDR 视频拍摄，无疑正在进一步提升苹果手机的视频拍摄优势，此前无论外界宣传如何，DxOMark 给出的分数如何，在实际的视频拍摄中，苹果手机的确展现出了业界最强的录制能力，此举无疑将优势进一步巩固。

此外，苹果还为 Pro 系列机型推出了 Apple ProRAW 功能，也许苹果在想，既然现在很多手机拍的相片好，主要是 AI 处理的好，干脆把最棒的相片处理能力留给消费者好了。对于摄影爱好者来说，RAW 是个无人不知无人不晓的名字，给予了后期图片调色巨大的空间。现在想来，原来苹果在此前 macOS 上推出的支持 RAW 文件预览的更新推送，原来是为了对 iPhone 12 Pro 系列提供支持。

不过，苹果在 iPhone 12 系列上所选择的拍摄之路，无疑需要真机上市后的实际成片才能看到疗效。

这就是本次发布会上，能够看到的苹果没学坏的地方，但实际上苹果也正在学坏，一下推出四款机型的机海战术，无疑也很符合当下的趋势，但衷心的希望苹果能够学坏的慢一点，像今天凌晨一样，给消费者多多来上一些不同的惊喜。