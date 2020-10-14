英国第一栋由机器人建造的房子：机器人 “搬砖”，工人们 “添砖”

英国第一栋由机器人协助搭建的房子很快就要面世了！看到这里，可能有读者会担心机器人会抢占工人们的工作，其实不然，还需要机器人和工人合力来完成，机器人负责 “搬砖”，工人们负责 “添砖”~

这栋房子位于东约克郡的埃弗林汉姆，在机器砖瓦匠的帮助下，正在搭建一栋三居室房屋，而非通过人工劳动力，这是英国建筑界的首例。

图为东约克郡，埃弗林汉姆

该机器由位于约克的 Construction Automation 公司建造，能够放下所有的砖块和砂浆，甚至可以 “在拐角里搭建”。

该房屋的建造始于今年 9 月 28 日，在 “初期问题”造成一个星期的延迟后，预计约三周内可以完工。

机器砖瓦工帮助搭建房子

Construction Automation 公司的董事和创始人 David Longbottom 对 BBC 说：“这是英国第一栋由机器建造的房屋。”他补充道，经过大量研究，该公司确定 “目前使用的房屋建造机器中没有这样的”。

该机器人由基于平板电脑的用户界面进行控制，并采用了 “先进的软件控制系统”，可以读取建筑图的数字副本。

该机器安装在 30 英尺（9 米）高的机架上方的履带上，需要两个工人进行控制，将砖块和砂浆装入进料中，并完成防潮和砂浆接缝的修整。

该机器需要人工添砖

“我们的目标是尽快实现住宅建造自动化，” Construction Automation 的另一个创始人 Stuart Parkes 说。

图中左边是合伙人 Stuart Parkes；右边创始人 David Longbottom

“通过这样做，我们可以提高整个行业的生产率，改善健康和安全状况，并保证质量，”他补充解释，该机器人不需要脚手架和砌砖工进行高空作业。而人类砖瓦工需要大约两年的时间，才能通过学徒制习得他们的工艺。

装在框架上的机器

然而，关于机器砖瓦工的消息并不是各方都满意。

工会 Unite 的执行官 Sharon Graham 告诉 BBC，越来越多地使用机器人来执行以前由人类来完成的工作 “可能成为导致不平等加剧的一个原因”。

“但是有了强大的工会，我们可以确保新技术惠及每个人。”