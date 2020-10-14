国家网信办：微博有账号传播不雅内容，堆糖 App 存在低俗色情图片

IT之家10月14日消息 据国家互联网信息办公室官网消息，近期，国家网信办持续深入推进 2020“清朗”专项行动，联合教育部开展涉未成年人网课平台专项整治，依法严厉打击影响青少年身心健康的违法违规信息和行为。

IT之家了解到，截至目前，全国网信系统累计暂停更新相关版块功能网站 99 家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站 13942 家；有关网站平台依据用户服务协议关闭各类违法违规账号 578 万余个。

国家互联网信息办公室官网公布的部分典型案例如下：

4 款学习教育类 App 推送低俗色情和与学习无关内容

12KM 作文 App“文学原创”栏目存在低俗色情小说内容，“追星”专栏渲染早恋、吸烟等导向不良内容。

出口成章 App 部分用户头像、账号名称及简介中包含低俗色情内容。

美术宝 App 存在低俗色情帖文和跟帖评论，部分用户头像、账号名称包含色情资源推广有害内容。

万门中学 App 推送恋爱、股市等与学习无关内容。

3 款青少年常用 App 存在涉低俗色情的图文信息、对话体小说

堆糖 App 存在低俗色情图片以及诱导未成年人抽烟、谩骂等不良行为的图文内容，部分用户头像、账号名称包含低俗色情内容。

克拉克拉 App 和克拉有读 App“群组”版块存在低俗色情内容以及大量涉低俗色情对话体小说。

2 家网站平台 “动画”“动漫”栏目存在低俗色情内容

半次元、柚次元 App 等平台的 “漫画”“短漫”“MMD”等栏目、圈子中存在包含低俗色情图文内容的动画、动漫产品，部分圈子、用户名称包含低俗媚俗内容。

2 家网站平台发布传播以未成年人为主角的大尺度图片和视频

新浪微博 “小熊座的甜甜奶茶”“迎春坊”等账号发布涉未成年人不雅图文、出售 “福利资源”、传播疑似未成年人援交招嫖等内容。

贴吧 “LOLI 吧”“CQY 吧”等贴吧和账号发布未成年 “福利姬”色情信息，借陪玩、陪聊名义售卖未成年人色情自拍、视频等资源。

针对上述网站平台存在的突出问题，国家网信办视违规情节和问题性质，依法分别采取约谈、责令限期整改、停止相关功能、全面下架等处罚措施，坚决打击损害未成年人合法权益和身心健康的违法违规行为。