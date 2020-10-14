苹果 iPhone 12 系列选购指南：选哪款 / 在哪买 / 旧机如何处理

在 10 月 14 日凌晨 1 点的十月发布会上，苹果正式推出了年度旗舰 iPhone 12 系列。

全新的 iPhone 12 系列的最大变化是中框一改圆润造型，采用类似 iPad Pro 的直角设计，并且首次引入了 iPhone 12 mini 的新机型，小巧的机型尺寸配合 5.4 英寸的 OLED 全面屏，被苹果称为全世界最轻、最小、最薄的 5G 手机。

此外，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 还对摄像头进行了较大的升级，在三摄的基础上加入 LiDAR 激光雷达传感器，支持更高的光学变焦倍数、效果更好的智能 HDR，以及全镜头适用的新夜景模式。

如果你的钱包已经准备好了对 iPhone 12 系列敞开，那么在购机之前参考这份「iPhone 12 系列购买指南」，进一步了解这四款机型的购买信息，或许可以让你在「剁手」时能更加胸有成竹。

四款机型，有哪些不同？

不同于往年，今年的 iPhone 12 系列包含四款机型，其中 iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 是去年 iPhone 11 系列的迭代机型，iPhone 12 mini 是今年的新增机型。

四款 iPhone 12 最明显的不同是屏幕尺寸（机身大小），最小的 iPhone 12 mini 搭载一块 5.4 英寸 OLED 全面屏，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 则采用 6.1 英寸全面屏，最大的 iPhone 12 Pro Max 搭载 6.7 英寸屏幕，是有史以来屏幕显示面积最大的 iPhone，比前两年的 iPhone XS Max 和 iPhone 11 Pro Max 的 6.5 英寸还要大。

但从屏幕大小来选购的话，iPhone 12 mini 显然更适合一些手小且比较喜欢小尺寸手机的用户，因为这款机型的机身大小与 iPhone 8 系列接近。但因为采用全面屏设计的原因，能够容纳尺寸更大的 5.4 英寸屏幕，实现「小机身『大』屏幕」的效果。

iPhone 12 Pro Max 则更适合那些追求「极致大屏」的用户，前两年的 iPhone XS Max 和 iPhone 11 Pro Max 搭载了一块 6.5 英寸屏幕，而今年的 iPhone 12 Pro Max 屏幕尺寸达到了 6.7 英寸，整机尺寸大了一圈。

四款 iPhone 12 在参数、功能上的差异可以参考下图：

购买哪个版本更划算？

虽然随着苹果定价策略的转变以及国内电商平台的补贴，原本价格有些高的国行 iPhone 在这两年也香了起来，但还是阻止不了一些数码爱好者追求更加「实惠」的非国行版本，其中最具代表性的应该就是港版、美版，以及日版。

在这三个热门的非国行版本中，性价比最突出的应该是港版，因为在占据价格优势的基础上，还能享受国内的保修政策。

而美版、日版虽然在价格方面也具备竞争力，但碍于保修的原因，可能并不是大多数人选择的主流版本，更适合那些亲戚朋友在国外，且可以人肉带回的人群。

具体到各个区域的价格对比，还是看我们在以下总结的数据吧。需要注意的是，以下所列的美版和日版是未含税价格。

▎iPhone 12 mini

* 预购时间：北京时间 11 月 6 日晚 8 点

* 发售时间：北京时间 11 月 13 日

iPhone 12 mini 64GB 中国大陆：人民币 5499 元 中国香港：5999 港元丨约合人民币 5200 元 美国：699 美元丨约合人民币 4670 元 日本：74800 日元丨约合人民币 4760 元 iPhone 12 mini 128GB 中国大陆：人民币 5999 元 中国香港：6499 港元丨约合人民币 5630 元 美国：749 美元丨约合人民币 5030 元 日本：79800 日元丨约合人民币 5080 元 iPhone 12 mini 256GB 中国大陆：人民币 6799 元 中国香港：7299 港元丨约合人民币 6330 元 美国：849 美元丨约合人民币 5700 元 日本：90800 日元丨约合人民币 5780 元

▎iPhone 12

* 预购时间：北京时间 10 月 16 日晚 8 点（本周五）

* 发售时间：北京时间 10 月 23 日（下周五）

iPhone 12 64GB 中国大陆：人民币 6299 元 中国香港：6799 港元丨约合人民币 5990 元 美国：799 美元丨约合人民币 5370 元 日本：85800 日元丨约合人民币 5460 元 iPhone 12 128GB 中国大陆：人民币 6799 元 中国香港：7299 港元丨约合人民币 6330 元； 美国：849 美元丨约合人民币 5700 元； 日本：90800 日元丨约合人民币 5780 元 iPhone 12 256GB 中国大陆：人民币 7599 元 中国香港：8099 港元丨约合人民币 7020 元 美国：949 美元丨约合人民币 6380 元 日本：101800 日元丨约合人民币 6500 元

▎iPhone 12 Pro

* 预购时间：北京时间 10 月 16 日晚 8 点（本周五）

* 发售时间：北京时间 10 月 23 日（下周五）

iPhone 12 Pro 128GB 中国大陆：人民币 8499 元 中国香港：8499 港元丨约合人民币 7370 元 美国：999 美元丨约合人民币 6700 元 日本：106800 日元丨约合人民币 6800 元 iPhone 12 Pro 256GB 中国大陆：人民币 9299 元 中国香港：9299 港元丨约合人民币 8060 元 美国：1099 美元丨约合人民币 7380 元 日本：117800 日元丨约合人民币 7500 元 iPhone 12 Pro 512GB 中国大陆：人民币 11099 元 中国香港：10999 港元丨约合人民币 9530 元 美国：1299 美元丨约合人民币 8720 元 日本：139800 日元丨约合人民币 8900 元

▎iPhone 12 Pro Max

* 预购时间：北京时间 11 月 6 日

* 发售时间：北京时间 11 月 13 日

iPhone 12 Pro Max 128GB 中国大陆：人民币 9299 元 中国香港：9399 港元丨约合人民币 8150 元 美国：1099 美元丨约合人民币 7380 元 日本：117800 日元丨约合人民币 7500 元 iPhone 12 Pro Max 256GB 中国大陆：人民币 10099 元 中国香港：10199 港元丨约合人民币 8840 元； 美国：1199 美元丨约合人民币 8050 元； 日本：128800 日元丨约合人民币 8200 元 iPhone 12 Pro Max 512GB 中国大陆：人民币 11899 元 中国香港：11899 港元丨约合人民币 10300 元 美国：1399 美元丨约合人民币 9400 元 日本：150800 日元丨约合人民币 9600 元

综上，国行 iPhone 12 系列是购买难度最低且可以享受包括免息分期，以及完整售后服务的最优选。但价格不是四个地区中最实惠的选择，追求更高性价比的话可以期待后续国内电商的补贴。

至于港版、日版和美版，个人最推荐的可能还是港版，因为国内保修政策能够覆盖到该版本（可能需要保存完整的购买发票作为保修凭证），但可能无法享受免息分期等购买优惠政策。

旧机型折抵攻略

苹果官网提供了「Apple Trade In 换购计划」，这是官方的一项「以旧换新」活动。

通过「Apple Trade In 换购计划」，你可以将符合条件的设备送至 Apple Store 或者邮寄的方式获得折抵优惠，或者在购买新设备时将折抵价格直接当作购机优惠，苹果将根据设备的状况、配置及制造年份来给出实际折抵价值。

iPhone 12 系列发布之后，去年推出的 iPhone 11 系列也正式被苹果列为可回收处理的设备，三款机型的最高折抵价格分别如下：

丨 iPhone 11 Pro Max 最高折抵 5050 元

丨 iPhone 11 Pro 最高折抵 4650 元

丨 iPhone 11 最高折抵 2700 元

其他型号 iPhone 折抵价格如下

丨 iPhone XS Max 最高折抵 3250 元

丨 iPhone XS 最高折抵 2700 元

丨 iPhone XR 最高折抵 2200 元

丨 iPhone X 最高折抵 2100 元

丨 iPhone 8 Plus 最高折抵 1650 元

丨 iPhone 8 最高折抵 1300 元

丨 iPhone 7 Plus 最高折抵 1200 元

丨 iPhone 7 最高折抵 800 元

丨 iPhone 6s Plus 最高折抵 600 元

丨 iPhone 6s 最高折抵 450 元

相比其他第三方回收平台或者个人二手交易市场，其实「Apple Trade In 换购计划」所给出的设备估价并不具备竞争力。但这项服务服务背后的便捷性以及低门槛可能是更为重要的原因。

相比其他回收平台，「Apple Trade In 换购计划」在回收设备时更为便捷，如果你是在苹果官方线下零售店进行的服务，只需要将设备交给店内的工作人员，经过短暂的检测之后便能够现场获得设备的估价。

此外，「Apple Trade In 换购计划」的回收门槛也更低，不仅支持非本地区销售的设备，也就是说如果你手持的是非国行设备，依旧可以享受这项服务（但折抵价格可能没有国行版高）。

所以如果你不喜欢折腾，「Apple Trade In 换购计划」或许是你从升级新机后处理旧机的好选择。



