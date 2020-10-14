想划分月球？美国与七国签署阿尔忒弥斯月球探索协议

当地时间周二，美国宇航局（NASA）宣布，包括美国在内的八个国家已经签署了名为《阿尔忒弥斯协议》的国际协议，组成了该机构所说的致力于标准化月球探测的国家联盟。

在与美国国务院和国家空间委员会合作提出了一套探索月球的规则草案后，NASA 于今年 5 月宣布了创建《阿尔忒弥斯协议》的意图，其中包括月球采矿等标准，以及如何处理月球表面的冲突。NASA 局长吉姆 · 布里登斯汀（Jim Bridenstine）说，主要目标是让每个人在月球探测问题上达成一致，并防止未来出现任何国际误解或冲突。他称：“我们试图做的是建立每个国家都能同意的行为规范。”

当前签署《阿尔忒弥斯协议》的国家包括澳大利亚、加拿大、日本、卢森堡、意大利、英国以及阿联酋。NASA 表示，他们也与其他有兴趣签署协议的国家进行了沟通，但这七个国家能够最快地通过跨部门程序。这意味着，在今年年底之前，可能有更多国家会加入进来。

但并不是所有国家都对美国牵头的上述协议或登月计划做出了积极反应。俄罗斯航天局局长德米特里 · 罗戈津 (Dmitry Rogozin)表示，俄罗斯不太可能参加 NASA 的月球任务，称该计划 “太以美国为中心”。他说：“最重要的是将这个项目建立在国际合作原则的基础上，这些原则曾被用于国际空间站的飞行。如果重新考虑将这些原则作为该计划的基础，那么俄罗斯会考虑参与。”

早在《阿尔忒弥斯协议》诞生之前，世界各国就已经签署了一项关于如何探索太空的重大国际协议，即《外层空间条约》。该协议于 1967 年生效，规定以和平方式探索太空，各国不应在太空中放置大规模杀伤性武器，也不应宣称对其他星球拥有主权。布里登斯汀表示：“NASA 正试图创造一种动力，使《外层空间条约》能够真正得到执行。”

NASA 希望在协议中明确的一件事是，各国可以拥有和使用来自月球的资源。作为重返月球项目的一部分，NASA 希望能够获取月球资源，比如月球土壤或水冰。《外层空间条约》禁止各国宣称对其他星球拥有主权，但美国的政策是，国家和公司可以拥有他们从其他星球获取的材料。

《阿尔忒弥斯协议》将允许各国或公司创建 “安全区”，以便他们能够不受干扰地努力开采资源。此外，签署国将同意在宇航员受伤的情况下帮助提供紧急援助，同意保护历史遗迹（如阿波罗 11 号的月球着陆区）。他们还将同意透明地公布他们的太空计划，并共享科学数据。

协议中提到的另一个主题是互操作性概念，即来自不同国家的航天器应该被设计为兼容，即使是那些没有签署协议的国家也包括在内。例如，俄罗斯航天局局长罗戈津支持 NASA 开发其绕月空间站 Gateway，这样未来俄罗斯的航天器也可以与该空间站对接。

但从根本上说，《阿尔忒弥斯协议》仍然只是一套指导方针，没有任何明确的执行机制。如果签署国违反了其规定，不会产生任何实质性后果。然而，布里登斯汀希望其他国家的参与将足以确保各国按照协议行事。他说 :“我认为，那些选择签署协议但却不遵守规则的国家，可能会受到很大压力。”