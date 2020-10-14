ARM 中国发布 “周易”Z2 AIPU：单核算力提升一倍，芯片面积减少 30%

10 月 14 日消息，ARM 在中国的分支 “安谋中国”虽然此前陷入混乱的人事动乱，不过看起来这些问题并未影响到安谋中国在技术和产品上的推进。

近期安谋中国正式发布 AI 专用处理器 “周易”Z2 AIPU（AI Processing Unit）。单核算力最高可达 4TOPS，较 “周易”Z1 AIPU 的单核算力提高一倍，同时支持多达 32 核的可扩展配置，从而能够在单个 SoC 中实现 128TOPS 的强大算力。

全新 “周易”Z2 AIPU 将主要面向中高端安防、智能座舱和 ADAS、边缘服务器等应用场景。

据介绍，“周易”Z2 AIPU 延用了 “周易”AIPU 的架构，并在微架构上进行了优化，从而将芯片面积减少 30%，在运行部分神经网络模型时，相同算力配置下性能提升可达 100%。

此外，“周易”Z2 AIPU 对内存子系统也进行了优化，并升级了高级带宽节省技术（Advanced Bandwidth Saving Technology，ABST），除了第一代中已有的权重压缩（weight compression）技术之外，还增加了 feature map 压缩技术。

“周易”Z2 AIPU 支持三种配置，分别是：4TOPS 算力的 Z2-1104，2TOPS 算力的 Z2-1002 和 1TOPS 算力的 Z2-0901，目前已完成 LAC 版本的开发，并将在年底前向中国客户提供所有配置的 EAC 版本。

预计搭载 “周易”Z2 AIPU 的客户芯片将于 2021 年面世。

2018 年 6 月，Arm 把中国业务分拆成了独立公司 “安谋（Arm）中国”，这家公司由中资 51% 控股。2018 年 11 月，安谋中国发布了 “周易”人工智能平台，其中 “周易”Z1 AIPU 是安谋中国合资公司成立后第一款正式对外发布的本土研发 IP 产品。

“周易”AIPU 是由安谋中国针对深度学习而自主研发的创新性 AI 专用处理器，它采用了创新性的架构设计，提供完整的硬件和软件生态，并且具有 PPA 最佳平衡。安谋中国还为 “周易”AIPU 的客户提供很多工具来帮助他们进行开发，包括仿真器、编译器和调试器等进行数据的采集、分析。“周易”AIPU 也支持业界主流的 AI 规模框架，包括 TensorFlow、ONNX 等，未来也将支持更多不同的扩展框架。

安谋中国研发常务副总裁刘澍表示：“在过去的一年多时间里，‘周易’Z1 AIPU 得到了很多中国客户的信赖，并且已有包括全志科技在内的合作伙伴完成了基于‘周易’Z1 AIPU 的产品研发和流片。全新的‘周易’Z2 AIPU，延续了‘周易’系列 AIPU 的架构以及可编程性的核心特点和优势，凭借更高的算力和可扩展性为他们基于‘周易’AIPU 的芯片产品开辟了更广阔的人工智能应用领域。”

ARM 近期绯闻不断。

9 月，英伟达宣布同软银达成了收购 ARM 的协议，此举在半导体领域掀起大波澜。另一方面，今年 6 月开始，ARM 在中国的分支 “安谋中国”也陷入 “ARM 中国董事长吴雄昂罢免陷风波”中。以 ARM 英国、厚朴投资为代表的 “ARM 公司”和 “安谋科技（中国）有限公司”先后发布了 “罢免”和 “未发生人事变动”的两份截然不同的声明。