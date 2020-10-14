首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 智能时代>智能家居

HomePod mini 是苹果首款支持 Thread 网络技术的产品

2020/10/14 14:36:21 来源：凤凰网 作者：乔纳森森森 责编：远洋
评论：

正如苹果新款 HomePod mini 的规格页面上所披露的那样，这款小巧的扬声器是苹果首款支持 Thread 网络技术的产品。

Thread 是一种用于连接物联网（IoT）设备的基于 IP 的低功耗网络技术，它提供了一个基于网格的安全系统，可轻松构建设备生态系统。

尽管 Thread 本质上与运行在其上的应用层无关，但它可以支持多个层级，并在 Project Connected Home over IP 中扮演重要角色。后者是由苹果、亚马逊、谷歌和其他科技公司创建的联盟，让设备兼容 Siri、Alexa 和 Google Assistant 等多个生态系统。

但是，苹果暂时在一个注释中表示，‌HomePod‌ mini 的 Thread 支持仅限于 HomeKit 设备，因此该技术尚无法跨平台使用，并且苹果如何支持 Thread 还尚待观察。

苹果公司是 Thread 项目的长期支持者，由近 20 年前开发了 Rendezvous / Bonjour 零配置标准的苹果工程师 Stuart Cheshire 担任 Thread Group 的董事。

HomePod mini 国行售价为 749 元，发售时间未定。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用