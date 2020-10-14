《文明 6》将于 10 月 23 日迎 “大海盗时代”更新，满满的海盗风情

IT之家 10 月 14 日消息 游戏《文明 6》将于 10 月 23 日迎来 “大海盗时代”版本更新，为此，游戏官方今日公布该版本的宣传视频，点击观看。

据悉，视觉上，“大海盗时代”采用全新的美术资源打造，为玩家呈现出迷人的热带海域和海盗风情等场景。

游戏内容上，海盗将有四个派系可以让玩家选择，每个派系都拥有独特的专属能力。此外，游戏还新增遗物系统，玩家可以借此带来不一样的玩法，而且每场游戏所出现的遗物都不同，装备不同，其组合的加成效果也不同，带给玩家更丰富的游戏体验。

IT之家获悉，《文明 6》“大海盗时代”的免费更新将在北京时间的 10 月 23 日凌晨 00:00 正式发布，该版本将为 “再肝俩小时就睡觉”的玩家提供更多不同于以往的游戏内容。

《文明 6》是 Firaxis Games 开发，2K Games 发行的历史策略回合制游戏，于 2016 年 10 月 21 日发行 PC 版本，2018 年 11 月 16 日登陆 Switch 平台，2019 年 11 月 22 日发布了 XboxOne、PS4 版本。该游戏是游戏设计师席德 · 梅尔创作的《文明》系列第 6 部。

游戏中玩家建立起一个帝国，并接受时间的考验。玩家将创建及带领自己的文明从石器时代迈向信息时代，并成为世界的领导者。在尝试建立起世界上赫赫有名的伟大文明的过程中，玩家将启动战争、实行外交、促进文化，同时正面对抗历史上的众多领袖。