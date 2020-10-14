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ASML 三季度交付 60 台光刻机，营收 39.58 亿欧元

2020/10/14 14:53:04 来源：TechWeb 作者：辣椒客 责编：远洋
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10 月 14 日消息，据国外媒体报道，光刻机制造商阿斯麦在今日下午发布了三季度的财报，他们在这一季度的营收同比大幅增加，接近 40 亿欧元，向客户交付并可确认收入的光刻机达到了 60 台。

确认收入的 60 台光刻机中，14 台为极紫外光刻机，较上一季度增加 7 台，但整体的交付量较上一季度减少了 1 台。

由于售价更高的极紫外光刻机的交付量有增加，因而在整体交付量有减少的情况下，阿斯麦三季度的营收，较上一季度并未减少，还有明显增加。

财报显示，阿斯麦在三季度的营收为 39.58 亿欧元，较上一季度的 33.26 亿欧元增加 6.32 亿欧元，较去年同期的 29.87 亿欧元则增加 9.71 亿欧元。

阿斯麦的财报显示，在他们三季度近 40 亿欧元的营收中，30.96 亿欧元是光刻机的销售收入，较上一季度的 24.39 亿欧元增加 6.57 亿欧元。

其他业绩数据方面，三季度的毛利润为 18.81 亿欧元，较上一季度的 16.03 亿欧元增加 2.78 亿欧元；但 47.5% 的毛利润率，较上一季度的 48.2% 有降低。

净利润方面，财报显示三季度为 10.62 亿欧元，上一季度为 7.51 亿欧元，增加 3.11 亿欧元。

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关键词：ASML光刻机

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