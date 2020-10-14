这几个关于 iPhone 12 的细节，苹果没有在发布会上提到

来自各界的准确爆料让刚刚落幕的苹果十月发布会少了些许神秘色彩。虽然四款机型组成的 iPhone 12 系列带来了新的外观设计、5G、更强的摄像头性能，但高刷新率的缺席以及祖传的「刘海」屏幕难免让这代 iPhone 少了许多看点。

和往年一样，苹果没有在发布会上将 iPhone 12 系列的所有亮点和新特性都事无巨细地一一列出，许多信息都藏在了官网的规格参数和各类介绍文档中。通过这些隐藏的细节，或许我们能更深入地了解这款年度旗舰。

最轻薄的全面屏 iPhone

三年前的 iPhone X 开启了 iPhone 的全面屏时代，我们也在这两年迎来了包括 iPhone XS 系列、iPhone 11 系列在内的六款全面屏 iPhone。

虽然每一代都带来更多新特性和新功能，但伴随而来的还有越来越笨重的机身，其中 iPhone XR 和 11 的厚度更是达到 8.3mm，是这几年来最厚的 iPhone，上一部机身厚度突破 8mm 的还是 2013 年的发布 iPhone 5C（8.97mm）。

但今年四款的 iPhone 12 在改为直角中框设计之后，整机厚度缩减到了 7.4mm，对比之下 iPhone X 的厚度是 7.7mm，iPhone 8 的厚度是 7.3mm，这也使得四款 iPhone 12 成为目前为止最薄的全面屏 iPhone 系列。

* 历史上机身厚度较薄的几款 iPhone：

6.9mm：iPhone 6

7.1mm：iPhone 6 Plus / iPhone 6s / iPhone 7

7.3mm：iPhone 6s Plus / iPhone 7 Plus / iPhone 8 / iPhone SE2

7.4mm：iPhone 12 系列

另外值得一提的是 iPhone 12 mini。这款机型不仅薄，而且轻，重量仅有 133 克，在现在市场上手机动辄达半斤重的环境下，能够控制这样的重量十分难得，怪不得苹果将其称为全球最轻、最薄、最小的 5G 手机。

但 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的重量就基本维持前代的水准，最重的 iPhone 12 Pro Max 重量近半斤，为 226 克。

* 历史上机身重量较轻的几款 iPhone：

112g：iPhone 5 / iPhone 5S

113g：iPhone SE

129g：iPhone 6

132g：iPhone 5C

133g：iPhone 3G / iPhone 12 mini

美版 iPhone 12 有一道独特的「胎记」

发布会的一开始，苹果就大幅介绍起了本次 iPhone 12 系列的最大亮点 —— 5G，甚至拉来了美国移动网络运营商 Verizon 的 CEO 为其站台。

此次 iPhone 12 在全球销售的型号将包括两个版本，分别是同时支持 sub-6GHz 和 mmWave 毫米波的型号和仅支持 sub-6GHz 5G 频段的型号，前者将主要在美国地区销售，在中国和全球其他地区销售的版本将只支持 sub-6GHz 5G 频段。

mmWave 毫米波技术可在短距离内实现超快速度，使其更适合在密集的城市地区覆盖，苹果表示通过与运营商的合作，在理想情况下网络最高速率可达 3.5Gbps。相比之下，sub-6GHz 5G 通常比 mmWave 慢，但优点是信号传输更远，可以更好地为郊区和农村地区服务。在大多数提供 5G 的国家和地区中，sub-6GHz 的网络更为普遍。

为了实现更稳定的 5G 通讯性能，苹果还为 iPhone 12 重新设计了一套定制 5G 天线和无线电组件。

有趣的是，在美版 iPhone 12 系列电源按键一侧的中框上，就有一个专门为了实现 mmWave 毫米波技术而开的天线接口，这也是美版 iPhone 12 区别于其他地区版本的最明显标志。

Pro 三摄系统也有差异

iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 都搭载了全新的三摄系统，包括一颗视野宽广的超广角摄像头、一颗长焦摄像头 ，以及一颗新的广角摄像头，后两枚镜头在 iPhone 12 Pro Max 上均有更强的配置，例如长焦镜头的焦段更窄，从 52mm 升级到了 65mm，最高可以拍摄 2.5 倍光学变焦更长焦距影像作品。

此外，iPhone 12 Pro Max 的广角镜头也有重大升级，不仅光圈增大到 f/1.6，而且感光元件尺寸也增大 47%，像素尺寸增大至 1.7 微米，使得这枚广角镜头在暗光环境下的表现更佳突出，最多有着 87% 的拍摄性能升级。

不知道是不是因为配置上的变化，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的三枚摄像头摆放的位置也有所调整，最右的是超广角镜头，iPhone 12 Pro 镜头模组的左边从上到下分别为广角 + 长焦，而 iPhone 12 Pro Max 的镜头位置则刚好相反，左边从上到下分别为长焦 + 广角。

不是所有地区都取消附赠耳机

从 iPad Air 4、Apple Watch Series 6、iPhone 12 系列开始，苹果开始逐渐取消包装内附带的充电器等配件，唯一的配件可能只有数据线。

但在法国销售的 iPhone12 系列手机，仍然配备了 Lightning EarPods 有线耳机。原因是在 2010 年，法国制订了一条法律规定：「手机如果没有配件用于限制头部在通信过程中受到无线电辐射影响，就不能销售。」

iPhone 12 全系支持北斗

前段时间，iPhone 是否支持「北斗导航」成了讨论的热点，之后苹果回应称 iPhone 11 机型已使用北斗系统作为其位置数据系统的一部分，但并未作出更多解释，而且官网上也查询不到对应的官方支持文档。

而这次的 iPhone 12 系列已经正式将北斗加入到定位功能的规格参数中。苹果（中国）官网显示，iPhone 12 系列在定位功能方面，内置 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗，支持数字指南针、无线局域网、蜂窝网络以及 iBeacon 微定位功能。

此前，北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星成功发射，意味着中国第一个面向全球提供公共服务的重大空间基础设施建成，这也使得中国成为世界范围内有能力提供全球导航定位服务的四大实体之一，另外三大核心供应商为美国 GPS 系统、俄罗斯格洛纳斯系统（GLONASS）以及欧盟伽利略系统（Galileo）。