不出所料，苹果 iPhone 12 Pro Max 独占最强大相机功能：Sensor-shift OIS 光学图像防抖

IT之家10月14日消息 苹果在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，带来了 iPhone 12 系列新品。苹果正式宣布iPhone 12/mini手机，确认支持5G网络技术，这也是苹果首款iPhone 5G手机。支持白色、黑色、蓝色、绿色和红色。

同时，苹果正式发布了2020年的旗舰iPhone——iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，其特点是支持5G和全新的直面边框设计，让人回想起iPhone 5手机。这也是苹果自2017年推出iPhone X的全面屏设计以来，首次对全面屏智能手机进行重大重新设计。

不出所料，最好的iPhone相机功能只有在最高端的iPhone 12 Pro Max上才有。尽管iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的价格仅相差100美元，但尺寸上的差异却很大。iPhone 12 Pro的尺寸为146.7毫米X 71.5毫米X 7.4毫米，重189克，而更大的iPhone 12 Pro Max的尺寸为160.8毫米X 78.1毫米X 7.4毫米，重228克。

IT之家获悉，iPhone 12 Pro Max配备了面积增大47%的传感器，更大的像素增加了广角摄像头的聚光量。同时，它还配备了Sensor-shift传感器位移式光学图像防抖功能。这项全新的 OIS 技术可以稳定传感器而不是镜头，因此你的镜头是稳定的，即使你本身不稳定也是如此。iPhone 12 Pro Max还配备了全新的65mm长焦摄像头，让你在iPhone上比以往任何时候都能变焦。直到现在，Sensor-shift稳定功能只在单反相机上使用过。这是它首次被用于iPhone智能手机上。

苹果表示，为iPhone 12 Pro Max带来了新的摄像头 新的光学图像防抖、iPhone 级的 数码单反技术。

“我们为 iPhone 12 Pro Max 的广角摄像头配备了尺寸更大的感光元件，而且它像素更大，能捕捉更多光线，从而让照片拥有更丰富的细节和色彩。我们还设计了一套只移动感光元件的防抖方案，让镜头比以往更加稳定。这就是传感器位移式光学图像防抖，它将带来全然不同的防抖体验。 在此之前，传感器位移式防抖向来是数码单反相机的独门秘技。而我们让 iPhone 也首次掌握了这门绝活。现在，无论你是在公园里跟拍孩子们追逐嬉戏的视频，还是在颠簸的公路上将 iPhone 伸出窗外拍照，都能获得更精准的防抖效果。”

其中iPhone 12 Pro Max 长焦镜头采用ƒ/2.2 光圈，支持 5 倍光学变焦范围，最高可达 12 倍数码变焦，广角支持传感器位移式光学图像防抖功能。

视频拍摄方面，iPhone 12 Pro Max支持5 倍光学变焦范围，最高可达 7 倍数码变焦。

摄像头

Pro 级 1200 万像素摄像头系统 (超广角、广角和长焦)

超广角：ƒ/2.4 光圈和 120° 视角

广角：ƒ/1.6 光圈

长焦：ƒ/2.0 光圈 (iPhone 12 Pro)；ƒ/2.2 光圈 (iPhone 12 Pro Max)

2 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小)；4 倍光学变焦范围 (iPhone 12 Pro)

最高可达 10 倍数码变焦 (iPhone 12 Pro)

2.5 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小)；5 倍光学变焦范围 (iPhone 12 Pro Max)

最高可达 12 倍数码变焦 (iPhone 12 Pro Max)

夜间模式人像 (通过激光雷达扫描仪实现)

人像模式，支持先进的焦外成像和景深控制

人像光效，支持六种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光、单色舞台光和高调单色光)

双摄像头光学图像防抖功能 (广角和长焦)

传感器位移式光学图像防抖功能 (iPhone 12 Pro Max 广角)

五镜式镜头 (超广角)；六镜式镜头 (长焦)；七镜式镜头 (广角)

亮度更高的原彩闪光灯，支持慢速同步

全景模式 (最高可达 6300 万像素)

蓝宝石玻璃镜头表面

100% Focus Pixels (广角)

夜间模式 (超广角和广角)

深度融合技术 (超广角、广角和长焦)

智能 HDR 3，支持场景检测

Apple ProRAW*

拍摄广色域的照片和实况照片

镜头畸变校正 (超广角)

先进的红眼校正功能

照片地理标记功能

自动图像防抖功能

连拍快照模式

图像拍摄格式：HEIF 和 JPEG

视频拍摄

杜比视界 HDR 视频拍摄，最高可达 60 fps

4K 视频拍摄，24 fps、30 fps 或 60 fps

1080p 高清视频拍摄，30 fps 或 60 fps

720p 高清视频拍摄，30 fps

视频光学图像防抖功能 (广角)

2 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小)；4 倍光学变焦范围 (iPhone 12 Pro)

最高可达 6 倍数码变焦 (iPhone 12 Pro)

2.5 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小)；5 倍光学变焦范围 (iPhone 12 Pro Max)

最高可达 7 倍数码变焦 (iPhone 12 Pro Max)

音频变焦

亮度更高的原彩闪光灯

视频快录功能

慢动作视频，1080p (120 fps 或 240 fps)

延时摄影视频，支持防抖功能

夜间模式延时摄影

扩展的动态范围适用于最高达 60 fps 的视频拍摄

影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p)

连续自动对焦视频

4K 视频录制过程中拍摄 800 万像素静态照片

变焦播放

视频录制格式：HEVC 和 H.264

立体声录音

原深感摄像头