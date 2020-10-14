1199 元起，realme 真我 Q2/Q2 Pro 开启预约：搭载天玑 800U，素皮设计

IT之家 10 月 14日 消息 昨日上午 realme 举行了真我 Q2 系列新品发布会，会上正式发布了 realme 真我 Q2 、 realme 真我 Q2 Pro 、 realme 真我 Q2i 三款手机和 realme 真我 Buds Air Pro无线降噪耳机等新品，现已在京东开启预约，其中 realme 真我 Q2 预约立省 100 元、到手价 1199 元起，realme 真我 Q2 Pro 预约立省 200 元、到手价 1599 元起，点此前往。

真我 Q2 系列搭载最新天玑 800U 芯片，其中真我 Q2 Pro 轻潮灰采用价位段首款高端环保素皮设计，50 道复杂加工工艺，耐磨防指纹，C 位色采双纹双镀 AG 工艺，千人千色。

真我 Q2 Pro 整机重量轻至 175 克，搭载了 6.43 英寸的三星 Super AMOLED 屏，最高亮度达 600nit，支持 180Hz 采样率，同时采用新一代光感指纹模组，支持屏下指纹识别。内置 4300mAh 电池，支持 65W 智慧闪充，33 分钟可充满电，充电 3 分钟，即可开黑 1 小时或者待机 2 天。真我 Q2 Pro 后置 4800 万全能四摄，前置 1600 万像素摄像头。

真我 Q2 搭载 6.5 英寸 120hHz 高刷屏，采用新一代 AG 磨砂工艺，提供银翼少年和冲浪蓝孩两种配色，重量为 194 克，内置 5000mAh 电池，支持，30W 智慧闪充，可 1 小时充满，4800 万后置三摄 + 1600 万夜色自拍。

IT之家了解到，售价方面，真我 Q2 手机 4+128GB 售价 1299 元，6+128GB 售价 1399 元，首发到手价立减 100 元；真我 Q2 Pro 手机 8+128GB 售价 1799 元，8+256GB 售价 1999 元，首发到手价立减 200 元，两部手机将于 10 月 19 日开启闪购，10 月 21 日开启预售。

realme 真我 Q2i 采用 6.5 英寸护眼屏，搭载 7nm 制程工艺天玑 720 芯片，支持双模 5G 多频段，辅以 4GB+128GB 存储组合，内置 5000mAh 大电池，支持多项 5G 功耗优化技术，后置 1300 万像素超清三摄。

IT之家了解到，realme 真我 Q2i 提供月光白和星海蓝两种配色，售价 998 元，将于 10 月 21 日开启预售。

真我 BudsAir Pro 搭载 S1 定制降噪芯片，支持混合式数字主动降噪技术，最高降噪 35dB；支持全新通透模式，不摘耳机即可与外界对话；最新蓝牙低延时双传技术，94 毫秒超低延迟。搭载双麦克风组成的超强拾音系统，配合 ENC 环境降噪算法，大幅降低通话时周围的环境噪音。

续航方面，真我 Buds Air Pro 电池容量为 486mAh，开启主动降噪后可单次畅听 5 小时，配合充电盒可使用 20 小时（持续降噪）；同时支持疾速快充，给充电仓和耳机一起充电 10 分钟就能播放 3 小时。

IT之家了解到，真我 BudsAir Pro 提供陨石黑和彗星白两款配色，支持 IPX4 防水，10 月 19 日正式开售。