App Annie：淘宝特价版与花小猪进入 9 月中国大陆 iOS 热门应用前十

10 月 14 日下午消息，App Annie 发布 9 月月度指数排行榜。2020 年 9 月的全球热门游戏 Top 10 排行榜亮点颇多：

有三款 App 实现了当月发行即空降榜单的优异表现。来自 Good Job Games 的 Color Roll 3D 和 ironSource 的 Emoji Puzzle

收入排行榜方面，发行近 7 年的《怪物弹珠》回到榜单第 2 名且收入绝大部分来自日本一个市场。《万国觉醒》在 9 月终于登陆中国，来到了全球第 7 名的历史最高排名。

▲全球热门应用

2020 年 9 月的全球热门应用排行榜相较上月，并无明显变化。下载和收入榜几乎被短视频通讯及社交类别 App 占满，回顾 8 月进入榜单的新面孔，挤入下载榜的 Snack Video 维持住自己的排名，而冲进收入榜前 10 的 Piccoma 爬到了第 7 名。

▲中国大陆热门游戏

2020 年 9 月中国大陆热门游戏排行榜（iOS），9 月下载榜单中每一个位置相较上月都发生了变化，大作《原神》及《万国觉醒》都成功占据了靠前的位置，《云上城之歌》、抽个棍棍和输出全靠画相较 8 月，都实现了大幅的上升。

收入榜单，前 4 的手游已经多月无变化，《率土之滨》、《阴阳师》和《大话西游》等网易作品均有排名上升 3 位的好成绩。《最强蜗牛》名副其实，2020 年 6 月发布后连续 4 个月在前 10 拥有一席之地。

▲中国大陆热门应用

2020 年 9 月中国大陆热门应用排行榜（iOS），变动较大的两个 App 为下载榜中的淘宝特价版以及花小猪打车。