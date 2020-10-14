外媒：美国运营商无法达到 iPhone12/Pro 5G 速度，仅比 4G 快一点

IT之家10月14日消息 苹果在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，带来了 iPhone 12 系列新品。苹果正式宣布iPhone 12/mini手机，确认支持5G网络技术，这也是苹果首款iPhone 5G手机。支持白色、黑色、蓝色、绿色和红色。

同时，苹果正式发布了2020年的旗舰iPhone——iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，其特点是支持5G和全新的直面边框设计，让人回想起iPhone 5手机。IT之家获悉，这也是苹果自2017年推出iPhone X的全面屏设计以来，首次对全面屏智能手机进行重大重新设计。

外媒表示，最新发布iPhone12系列，最大的变化就是全面加入5G。但据外媒分析，美国运营商网络还无法达到iPhone12能提供的5G速度，所以对于大多数美国人来说无法享受5G惊人速度。几家美国运营商已经开始部署5G网络，其速度仅略高于4G。

外媒表示，事实上，在美国全国几个城市测试表明，5G性能实际上比4G还差。作者与AT&T、T-Mobile和Verizon的一些关键网络架构师进行了交谈，以更好地了解情况，并关注事情的发展方向。

正如你所预料的那样，他们提供的答案差异很大，很大程度上是因为每个运营商都在应用不同的战略和不同的频谱资产来构建他们的5G网络。但简而言之，从4G到5G的转变异常复杂，这使得过渡期比最初得到的承诺更加坎坷。必须安装的网络基础设施设备的数量、必须对它们进行的配置数量，以及某些技术的现实状况与我们曾被引导相信的可能状况都有很大的差距。

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也有分析师报告称，5G在美国、加拿大和拉丁美洲的应用速度大大超过4G刚推出时的速度。在5G演进的这一阶段，5G网络数量也比4G网络在类似发展阶段的数量多得多。除此之外，5G网络性能的改进每天都在发生。

以AT&T为例，事实证明，其网络上许多“比4G慢”的结果是由多种因素造成的，其中之一是某个供应商的网络设备中的软件配置问题，在不知不觉中限制了其网络中5G部分的数据发送量。

AT&T另一个问题也对T-Mobile的一些结果产生了影响，那就是所谓的低频段5G服务可用信道带宽数量（AT&T为850 MHz，T-Mobile为600 MHz）。虽然很容易产生相反的想法，但5G无线电信号与4G信号的速度能力几乎没有本质区别。5G之所以能更快，是因为它的信号可以通过比4G信号更宽的“通道”来传输。然而，在AT&T和T-Mobile专注于低频段的5G早期实施中，分配给4G信道的数据带宽通常比5G信号可用的带宽更宽，这意味着4G连接可以比5G连接更快。毕竟，4G上的用户数量还是比5G多得多，所以为他们分配更多的“通道”是合理的。随着时间的推移，流量模式会发生变化，运营商使用的“通道”分配也会发生变化。

另一个需要记住的关键点是，重要的不仅仅是单个数据通道的大小。运营商能够真正开始优化网络的方式是通过使用载波聚合、双连接等技术将多个信道结合起来。这些信道结合技术是存在的，并且在4G网络中已经得到了高度完善，5G网络中也有。然而——这是一个很多人没有意识到的大问题——由于一些不同的原因，这些载波聚合/信道粘合技术中很少有在5G网络中使用。

其中一些原因与网络基础设施设备的现状和分布有关，但也有一些原因与当前5G调制解调器的局限性有关。高通公司的骁龙X55调制解调器--几乎在所有现有5G手机中都有，并可能成为苹果iPhone 12的一部分--确实支持4G和5G信道的聚合，但高通公司即将推出的骁龙X60调制解调器（预计明年某个时候开始出现在手机中）才能实现多个不同5G频段的聚合。

此外，还有一些其他的技术增强，如动态频谱共享，或DSS，尚未被大型运营商启用（或仅部分推出）。DSS让运营商可以使用某些无线电频率同时传输4G和5G信号，从而更容易在现有4G频谱上启用5G服务。例如，Verizon计划最终使用DSS来扩大其5G覆盖范围，而AT&T今年夏天刚刚开始有限地部署DSS。

另一个大问题是5G独立(SA)模式，许多人认为这是“真正的5G”，因为它完全打破了现有非独立(NSA)5G网络目前对4G网络连接的依赖。T-Mobile最近在其整个网络中启用了SA模式，因此扩大了其5G覆盖范围，但Verizon和AT&T都还没有这样做（尽管两者都已经开始了这一进程）。利用DSS、开启SA模式和启用其他一些技术都被认为是通常所说的网络密集化的一部分，目前美国所有主要运营商都在进行这一进程。

然而，影响各运营商5G网络性能结果和覆盖范围的另一个因素是各运营商所使用的频率类型，或者说无线电频谱。Verizon方面，目前其5G网络仅以mmWave毫米波频谱为基础，这种频谱能提供超快的性能，但覆盖范围极其有限，而且极易受到干扰。目前只有美国版的iPhone 12 Pro/Max支持mmWave 5G。T-Mobile和AT&T在某些城市也有一些mmWave频谱，但他们的努力集中在所谓sub-6GHz频谱上，最主要的是1GHz以下的低频段频率。同样，看到苹果有一些型号的iPhone 12只能使用sub-6GHz，也不会让人感到惊讶。

最后, 独特的T-Mobile (由于他们最近的Sprint收购) 越来越多支持sub-6GHz 5G，通常被称为中频 (使用频率在2.5 GHz左右。值得庆幸的是，由于sub-6GHz的工作方式, 任何支持sub-6GHz 5G的iPhone 12应该在低频和中频工作, 这意味着任何的iPhone 12机型应该支持T-Mobile网络。另外，请记住，运营商的频谱使用是不断发展的，所以明年这个时候，我们很可能会看到所有的运营商都会在更多的频段上提供5G覆盖。

除了具体的网络细节，关于5G手机的鲜为人知的事实是，它们提供了你能得到的最好的4G网络性能。所有5G手机都包含同样支持4G的调制解调器，而且几乎总是最新版本的4G规格（有时称为Cat24）。再加上电信运营商现在已经用各种技巧优化4G网络，如果没有5G信号，你最终可以在5G手机上获得相当令人印象深刻的4G性能。

正如预期的那样，即将上市的iPhone 12看起来将是让美国运营商加强其5G网络的强大动力。其他5G手机用户也能从中受益。