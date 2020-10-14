苹果 iPhone 12/mini/Pro/Max 要用 5G 吊打友商，降价牌玩绝了

“换做是以往的吃瓜群众，打破头都不会想到，苹果竟然把秋季发布会分成了上下两集开播。”就是这样的心情下，继续写苹果秋季发布会▪下集。

北京时间 2020 年 10 月 14 日凌晨，苹果今年的第二场秋季发布会在苹果 Apple Park 总部园区举行，依然是通过线上直播的形式进行，发布会上苹果官方正式发布了 HomePod mini，iPhone12 系列以及 MagSafe 无线充电技术。

如果说上个月 iPad Air，Watch 6 算是前菜，那么这场发布会的 iPhone12 就是真正意义上的正餐，还加了 HomePod mini 这个甜点，从产品角度出发，一起品品。

4 款手机 + 1 个音箱 = 秋季发布会大戏

作为秋季发布会的第二场次，苹果正式带来大家期待已久的 iPhone12 系列以及 HomePod mini 和 MagSafe 无线充电技术。

【HomePod mini 才是苹果进入客厅的核心终端】

最先出场的就是 HomePod mini，从 “垃圾桶”HomePod 瘦身到 “小圆球”HomePod mini，虽然体积变小了，但辨识度依然很高，基本就能一眼看出这是 HomePod 系列。

或许是因为 HomePod 不温不火的原因，HomePod mini 的产品策略及其精准：音质、IoT 入口以及低价，HomePod mini 正在进行发布时或许很多人都没猜到这个 “小圆球”音箱国行版的售价能低到 749 元。

与 HomePod 相比，HomePod mini 的技术规格阉割不算多，除了没有空间感知技术，其他技术都是一样的；HomePod mini 体积更小，音频单元也是重新设计，使用的是全频驱动单元和双五元辐射器；对目前观望智能家居的用户来说，家里的智能音箱不会追求极限音质，控制智能家居、支持 Siri 语音、能够跟手机 / 手表智能互动就足够了，这对于 HomePod mini 来说，刚刚好。

【iPhone12 系列，回归经典设计，四款手机定位清晰】

iPhone12 系列可以称得上是苹果具有 “划时代”意义的产品，正式开启苹果手机产品 5G 时代，这一次苹果官方推出的 iPhone12 系列共有四款手机，全方位覆盖了四个产品区间。

四款 iPhone 12 都支持 5G，全系升级了 OLED 屏，均为 Super Retina XDR Display，正面采用了超瓷晶面板，官方称该材质比任何智能手机玻璃都更坚固，跌落性能提高 4 倍；其实四款 iPhone 在主要硬件用料（5G、面板材质、A14 芯片、OLED 屏等）都保持了一致（Pro 系列两款在中框材质和摄像头方面不同）。

拍照能力一直都苹果硬实力的表现之一，这次 iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max 是拍照升级最多的地方之一，虽然还是 1200 万像素超广角、1200 万像素广角和 1200 万像素长焦组成的三摄，不过传感器升级了，进光量提升了 87%；长焦方面，两款手机还有所不同，iPhone 12 Pro 是 52mm 焦距长焦，整套系统可提供四倍光学变焦，而 iPhone 12 Pro Max 是 65mm 焦距长焦，整套系统可提供五倍光学变焦；两款手机还支持 iPad Pro 上使用的 LiDAR 激光雷达技术；其他还支持 10bit HDR 录像、Dolby Vision HDR 等等。

前面就说了四款产品分别对应着四个产品区间，定位清晰，iPhone12 mini：全球最小的 5G 手机，性能强大，价格低，主推小屏市场；iPhone12：与 XR 定位相符，中端市场；iPhone12 Pro：定位高端，性能强大，拍照全面提升；iPhone12 Pro Max：超大杯产品，定位高端，性能强大，拍照技能拉满了。

首次做 5G 就是老大级别，5G 频段是碾压式超越其他厂商

除了硬件本身的常规升级之外，这次 iPhone12 还有一个最为核心的关注点就是 5G，尤其是在目前国内 5G 快速推进的情况下，首款支持 5G 的 iPhone 自然成为很多人最为期待的升级点，相信这也是最能刺激老 iPhone 更新换代升级新 iPhone 的核心要素。

此前曾有传闻这次基础入门款 iPhone 12 mini 机型将不支持 5G，而只支持 4G，现在看来，苹果为了推广 5G 也是下了很大决心，全系 iPhone12 系列均支持 5G 网络。不仅如此，由于此前跟高通已经达成全面和解，今年的 iPhone12 系列铁定用上高通提供的 5G 基带芯片（具体基带型号有待确认），无缝支持 SA/NSA 双模 5G 体验。

除了支持 5G 之外，这次 iPhone 12 系列新机的信号表现相比上代相信也会大幅改善，除了基带的升级，苹果这次针对 iPhone 12 系列的天线系统也在设计层面优化升级，最大限度提升信号表现。毕竟此前 iPhone Xs 系列和 iPhone11 系列因为英特尔的基带芯片，特殊情况下糟糕的信号表现确实让很多用户苦不堪言，这次终于解脱。

与较快进入 5G 赛道的国产手机厂商们的策略差不多，苹果之所以推出四款新 iPhone，也是为了能够尽可能多的覆盖到 5G 用户群。

（从苹果官网公布的信息来看，iPhone 12 系列手机在美国会有 2 个网络版本，除了毫米波之外，5G NR 的 Sub-6G 频段中还支持 n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79，总计 18 个频段。）

iPhone12 价格：入门款价格不变，高端款降价

iPhone 的价格依然是大家每年都会讨论最为热烈的话题之一，当然如果是壕，请自动略过这一段内容。

四款 iPhone 12 系列新机其实在诸如 5G、芯片、屏幕、续航快充以及防水体验等核心功能上基本保持一致，只在机身材质、配色、存储容量以及拍摄系统等部分有所区分，产品价格区间则是覆盖 5499 元到 11899 元之间。

相比上代 iPhone 11 系列机型，这次 iPhone 12 系列机型显得非常有诚意的，不仅起售价维持在 5499 元，顶配版便宜了 800 元，更重要的是此前所谓的入门 mini 款，单看核心功能体验，依然是旗舰级的，至少屏幕不再是大边框的 LCD 屏幕，如果再算上全系 5G 加持等新特性，相信很多人的换机欲望都会被勾起。

就说两点哈，第一、苹果首次推出 5G 机型，面对 5G 产品的全方位覆盖，加量不减价也是必经之路，进入 5G 赛道晚了点，学费还是要交；第二，因为华为面临制裁，虽然华为 Mate40 将会是具有冲劲的一款产品，但面临芯片断供，可以预见的是华为空白的市场将会在短时间内被三星和苹果瓜分，所以这个时候苹果依旧端高售价显然不太可能，这次在售价和产品层面，iPhone12 对于新入手的用户与换机用户都是合适的。

MagSafe 磁吸式充电技术：熟悉的功能以全新的形式回归

发布会中苹果官方正式发布 MagSafe 技术，运用于手机配件、磁吸充电设备等产品线。iPhone 12 进一步改善无线充电机制，增加两个全新传感器使其能够更好地识别充电器，通过 MagSafe 磁吸住卡包，无线充电器等，哪怕隔着手机壳。适用于 iPhone 12 的首款 MagSafe 磁吸式充电器可以固定到 iPhone 的背面，此外苹果还推出了 MagSafe Duo，它是可折叠的充电器，可以同时为 iPhone 12 和 Apple Watch 充电。

或许是苹果 “想开”了，不再对 AirPower 继续执着，而是 “变通”的采用曾经 MacBook 最佳设计之一的磁吸式充电口设计，对于 MacBook 用户来说，MagSafe 简直是太熟悉了，在被苹果砍掉之后让很多人感到遗憾，不过这一次我们又在 iPhone 12 上看到它回归了。

为了环保，挥一挥衣袖只留下一根 USB-C 数据线

其实在上个月的发布会中苹果就已经给广大用户打好了 “预防针”，Watch 6 的包装盒中取消充电头的附赠计划。果不其然，全新的 iPhone 12 系列包装盒也将没有电源充电器或 Lightning EarPods 耳机，取而代之的是，它们将只配备一条 USB-C 转 Lightning 的线缆。

要知道不再附赠充电头和 EarPods 耳机的原因只有一个：为了环保，在这里我只是想说：为了环保，没有问题，支持 Max！但是 USB Type-C 转 Lighting 的数据线，我们上哪去找 USB Type-C 的充电头？就算用以前的，也都是 A 口的。

行了，这次不仅要买手机，还得买 C 口充电头了。

（官方显示 20W USB-C 电源适配器售价 149 元，相比去年的 18W 原装充电器似乎还便宜了些。）

写在最后：

还记得发布会有张图片在社交媒体上传的非常火爆，“王守义说十三香，十二不香”

看完虽然大家都是一笑了之，多有刁侃意味，但我还是没事想了一下：王守义这次错了，十三香不了，西方对 “13”这个数字很避讳，下一代 iPhone 很大概率并不叫 iPhone13。# 微笑脸

所以，看看 iPhone12，还是挺香的，你说呢？