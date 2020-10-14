佳能发布单眼望远照相机 PowerShot ZOOM，观看拍摄两不误

IT之家 10 月 14 日消息 今天，佳能发布了单眼望远照相机 PowerShot ZOOM，官方称这是一款新概念相机，不仅可以在观看体育赛事、观鸟、旅行等场景中进行摄影摄像，还可作为望远观看设备使用，观看、拍摄两不误。

IT之家了解到，PowerShot ZOOM 内置 100mm、400mm 和 800mm 三挡焦距，三挡焦距可进行一键切换，瞬间变焦，随时应对多样化的拍摄题材及环境，无论是赛场还是旅途，都可创作出丰富多样的素材。此外，PowerShot ZOOM 可拍摄 1200 万像素的照片，在观看的同时获得高清图片；10 张 / 秒的高速连拍，捕捉每个不可错过的瞬间。

除了拍摄高清静态画面，PowerShot ZOOM 还可进行 30 帧 / 秒的视频拍摄，在演唱会等重要的观看过程中按下拍摄键，同步录制偶像的精彩表演。其高精度自动对焦可确保在切换焦距时平滑地跟踪被摄对象；图像稳定则可以为用户提供更稳定、顺畅的拍摄和观看体验，提升摄影乐趣。

在具备超远摄性能的同时，PowerShot ZOOM 实现了紧凑和轻量化的机身设计，重量仅约 145 g，且机身符合人体工程学设计，一只手便可握持及操作，实现简单舒适的观察及拍摄。

PowerShot ZOOM 可通过手机应用程序 “Camera Connect”连接，实现实时观看、传输及远程共享，一边拍摄静态画面，一边与亲近的人分享此时此刻的美好，享受天涯共此时的感动。

佳能 PowerShot ZOOM 将于 11 月上市。