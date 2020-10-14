《FIFA 21》试玩 ：换了新包装的旧蛋糕

如果你是足球游戏的初学者，那么《FIFA 21》无疑是你最好的选择——最豪华的联赛授权、多样的游戏模式、以及顶尖的物理引擎和AI，都能让你享受到节奏恰到好处、兼具拟真性和娱乐性的足球比赛。然而，如果你是一名《FIFA》系列的老玩家，那么你也可能和我一样，更多的是对游戏缺少变革性的新内容而感到失望和遗憾。

这一点相信不少热衷于体育游戏的玩家都感同身受，不仅仅是《FIFA》，隔壁的《实况足球》、《NBA 2K》也都面临着同样的窘境。或许是本世代机能所限、或许是开发时间过短、又或许是创意的缺失，总之这些“年货”带给玩家的新鲜感正快速衰退，也正是在这个新老主机临近交接的特殊时刻，几个体育游戏玩家社群的不满情绪都达到了前所未有的顶点。

不过，相较于两个版本分售的《NBA 2K》而言，EA显然拿出了一个更容易令粉丝接受的方案——购入本世代《FIFA 21》将可以免费升级为次世代版本。





依然火爆的FUT

经历了几年的演化，FUT（终极球队）已然发展成了最受粉丝喜爱的模式之一，它依靠着成熟、庞大、以及多样化吸引着所有热衷于《FIFA》的玩家，但同时也鼓励着人们通过微交易来快速提升球队实力。显然这是种饱含争议的销售模式，不过即便你拒绝氪金，也能寻获FUT独特的魅力，只是这样你需要付出更多精力和时间来悉心经营你的球队。简单来说，在FUT模式中你的目的就是尽可能的将优秀球员集结到自己的专属球队中，在这里我们可以实现一切对足球国度的幻想，例如重建巴萨宇宙队、让处于巅峰的梅罗组合成为现实等等。当然了，这一切在刚刚建立球队时都还只是设想，你会在初始的球员卡包里抽到一堆青铜、白银品质的、非核心球迷连名字都叫不上的球员。然后不停的比赛以解锁奖励，换取高级卡包抽选更优质的球员。或者，你也可以直接信用卡一刷，买上几十个卡包直接拉起一支豪门。

最大的乐趣就是收集球员

考虑到FUT的比赛模式中有很大比例的在线对战，说这种氪金模式不会影响到游戏平衡显然是在说瞎话，主观而言笔者也不喜欢这样的模式。不过当你沉下心，仔细研究FUT中各模式的玩法，也能够在更平稳的提升进度的节奏中寻找到FUT核心的乐趣——丰富而完整的奖励列表鼓励着我们去完成各种单人或线上对战；默契度系统让我们不是一味地按照能力值去构筑球队；球队阵容挑战模式则允许我们通过一系列有趣的阵容组建挑战，将低价值球员换取为各种奖励。

冠军碎片+1

看着阵容稳步提升的确很有成就感，但同时当你看到转会市场上代币价值超过6位数的球星时，又会觉得不氪一单实在是遥不可及。特别是在线上对战中频频被对手用这些球星撕裂孱弱的后防线时，这种无力感会实打实的敲击在自己的心房上。因此，对于那些无法在FUT模式投入过多时间或金钱的玩家来说，获得的乐趣可能也要打上不小的折扣。

令人惊喜的Volta足球

《FIFA 20》引入的更快节奏、也更具娱乐性的街头足球模式“Volta”是EA献给玩家们的惊喜，今年EA也比较扎实的“还原”了前作的基本框架，甚至连UI都没什么变化……不过Volta依然是我最喜欢的模式，它提供了一系列自定义内容允许玩家定制球队，并且我们也不需要像在FUT中投入那么多就能够迅速提升球队的竞技水平。比较明显的变化是AI做出花式动作的频率变得更加频繁，甚至让一向扎扎实实踢简单足球的笔者，也忍不住开始各种秀花式，当然丢球概率也上升了一个级别……

为了将玩家更好的带入到街头足球的氛围，《FIFA 21》也在Volta中插入了一段简单而有效的剧情——主角，也就是你的自创角色带领的球队一路“打怪升级”，最终在迪拜的最高舞台上和明星队来一场决战。和生涯模式不同，玩家自创角色不再是根据比赛的表现提升能力值，而是在完成比赛后得到技能点，并将其分配给技能树以提升相应的能力值，我们也可以根据需求随时重新分配。考虑到Volta也是重视线上对战的模式，技能树可以让玩家的能力值都被控制在一个固定的范围内，并且每个玩家能够取舍和分配的额度是相同的，这会给比赛带来更佳的平衡性。

很像LOL的点天赋简单的完成了几场剧情比赛之后，我的自创球员能力值就已经冲到了80+，可以很轻松的做出一些花式动作。这个成长节奏真的很让人舒适，并且可以让我们把更多精力投放在赛场上，而不是比赛时还想着自己要专注于提升哪项能力值。相应的，鼓励玩家多踢比赛的动力成为了各式各样的可解锁服饰装扮，比如我一直致力于收集黑色套装，好让我的“哥谭蝙蝠队”看起来能有点内味儿。

“奇迹暖暖“Volta中我们的队友并非一成不变，而是有一个和FUT颇为相似的收集系统，只是我们收集的队友不仅仅会是传奇明星，也可能是能力超凡的“Nobody”。每当我们战胜其他球队时，都可以拉拢其中一名队员到自己队中，这些球员能力高低不等，同越强的球队对战就越可能会收集到强力球员。这也是鼓励玩家在Volta中投入更多时间关键要素之一。

“陈旧”的生涯模式

我之所以说生涯模式很乏味，并不是因为该模式本身缺乏趣味性，而是经历了这么多年的进步和演变，生涯模式可能是我们所能看到的、变化幅度最小的模式之一。球员生涯是一成不变的根据赛场表现提升能力值，教练生涯则是通过妥善的经营和合理的战术提升球队实力，两者都是尽可能的去提升自我、争取荣誉。

《FIFA 21》针对生涯模式的确有一些细微的变化，例如增加了一个可以随时切入赛场的虚拟播报模拟模式、针对球员租借的调整等等，但是这些变化对游戏体验的影响可以说微乎其微，也因此生涯一如既往的成为了比较令人失望的模式。





乏善可陈的核心改动

从不久前EA官方公布的核心改动来看，《FIFA 21》的确对比赛本身做出了不少调整，例如AI、对抗、球员自动切换的优化等等。但是当你进入比赛之后，真的很难切身感受出这些调整所带来的体验变化——AI仍旧常常出现协防时极其愚蠢的失位问题，某些简单而直接搓射甚至比单刀进球率更高，超出屏幕可见范围的长直塞依然是令防守方头疼的战术……我知道要想修复所有的问题，打造出让每个玩家都满意的比赛节奏的确不简单，但《FIFA 21》的游戏体验还是和前作过于相似了。如果你是玩过几百甚至上千小时的骨灰粉丝，也许你可以察觉出这些变化对比赛的细微影响，但这些影响显然无法带来质变。

此外，《FIFA 21》还加入了一些动作变化，其中包括按住R1的敏捷盘带、无球队员的定向跑位、控制球队模式下的球员锁定、能够中断一切动作的超级取消等等，这些变化对于进阶玩家来说很有战术意义，也拓宽了这些玩家的操作空间。这值得称道，但显然对不常使用进阶技巧的轻度玩家而言影响就要小很多了。





结语：

《FIFA 21》依然是那个能够让粉丝坐下来投入几十甚至上百小时的出色足球游戏，它继承了前辈的框架、进行了最保守的修缮，内容丰富且娱乐性十足的FUT和Volta依然是最让人投入的模式。但同时本作也没能呈现出粉丝们所期盼的变化，玩起来和《FIFA 20》相比实在是缺少一些质变，量变也是挤牙膏的输出。