iPhone 12：旧的不去，新的也没来

iPhone 12 走上了一条「回头路」。

不太对劲。

过去 13 年里，iPhone 的设计是不断「向前进化」的。从材质到设计语言，苹果做产品的态度非常谨慎，每两三年才进行一次迭代。每次引入新的设计元素，都会将它贯彻到极致。

从初代 iPhone 的圆润背壳，到 iPhone 4 的方形三明治结构，到 iPhone 6 之后的 2.5D 玻璃，iPhone 的发展道路清晰明确。但在 iPhone 12 上，苹果却引入了不少「老的设计」。

方形中框、MagSafe、多彩的配件，在 iPhone 12 上，你能看到很多过往苹果产品的影子，它还是一代「新」iPhone 吗？

方形三明治结构

iPhone 12 采用了和 iPhone 4 相似的「方形三明治结构」。

2010 年发布的 iPhone 4 被普遍认为是拥有革命性创新的一代 iPhone。一方面在于它首次采用了像素密度 326ppi 的视网膜屏幕，另一方面则在于它采用了方形三明治的结构设计，前后两片玻璃夹着金属中框，将工业设计的美感和质感带向了极致。

不仅如此，方形三明治的结构，让 iPhone 4 相比前代 3GS 薄了 25%，首次将 iPhone 的厚度缩小到了 1 厘米以内。同样的事情也发生在了 iPhone 12 上，回归「方形结构」的 iPhone 12 相比前代 11 薄了 11%，厚度仅 7.4mm，体积也减小了 15%。

iPhone 4 的方形设计在收获赞美的同时也伴随着代价，其中一个最大的问题之一就在于「防摔性不够」。iPhone 4 上，前后两片玻璃镶嵌在金属中框之上，位置比中框更凸出，加上边缘是锐利的直角，使它在意外跌落时碎裂概率很大。

当时与 iPhone 4 采用了类似设计语言的 Smartisan T1，也因为「防摔性」问题引发过不小的争议，锤子科技因此推出了业内首款「碎屏险」来解决这个问题。

▲iPhone 4 凸出的玻璃让它很容易摔碎 | 极客公园

但在 iPhone 12 系列上，苹果解决了这一过去的难题。iPhone 12 将玻璃「嵌」进了金属中框内部，相当于用金属中框将玻璃「包裹」起来了，跌落时玻璃边缘就不会直接与地面撞击。

不仅如此，苹果在过去几年一直在与康宁合作，开发强度更高、不易摔碎的玻璃。iPhone 12 上采用的这块「超瓷晶面板」玻璃，结合新的设计，官方测试的抗跌落能力相比前代提升四倍。

当年苹果弃用方形设计的另一个原因是，iPhone 6 系列采用了更大的屏幕，方形结构在握持时会「硌手」。在 iPhone 12 系列里，苹果又在屏幕尺寸上走了「回头路」，首次推出了相比前代屏幕更小的 iPhone 12 mini，迎合部分用户单手握持、操作手机的需要。iPhone 12 mini 的机身尺寸比 4.7 寸的 iPhone SE 2 还要更小。

▲iPhone 12 mini 是苹果推出的第一款「小屏旗舰」|Apple

10 年前的设计，配合最新的工艺和技术，以一种更好的形态重生了。

MagSafe 和多样化的 iPhone

2006 年，苹果首次在 MacBook Pro 上搭载了 MagSafe 接口。

近几年的苹果用户对这个词可能并不熟悉。MagSafe 曾经是 MacBook 充电接口的名字。当时苹果为了解决「用户绊住电源线，会将笔记本电脑从桌上整个扯下来」的问题，开发了这个接口。

MagSafe 的充电头和 MacBook 的充电口周围都内置了磁贴，只要把充电头靠近接口，就可以轻松吸附上去。用户用手拉扯充电线，也可以轻松将接口从电脑上拉下来。MagSafe 接口有 5 个金属触点，实现为 MacBook 供电和控制电源的功能。

之后 10 年里，多款 MacBook Pro 和 MacBook Air 都采用了 MagSafe 接口，直到 2017 年，苹果发布了新的 MacBook Pro，用更泛用的 USB-C（Thunderbolt 3）接口取代了 MagSafe。

尽管 MagSafe 被弃用，苹果将磁铁整合进产品设计的思路却并未停止。从 2015 年至今，Apple Watch 采用的一直是「无线磁力充电线」。2018 年，苹果又在 iPad Pro 里内置了 102 块磁铁，让 iPad Pro 的保护套、键盘等配件都可以通过磁力吸附安装，同时实现了为 Apple Pencil 进行磁力无线充电的功能。

▲配合 iPhone 12，苹果推出了多款 MagSafe 配件 | Apple

在 iPhone 12 系列上，苹果重启了 MagSafe 这个名字。新的 MagSafe 是一个无线充电器，可以实现两倍于 Qi 协议功率的 15W 充电。除此之外，苹果还推出了一系列 MagSafe 配件，包括可以吸附在手机上的手机壳、钱包。

有 5 种颜色可选的 iPhone 12，配合有多种颜色的 MagSafe，能组合出多种颜色搭配。苹果在官方宣传图上排列展示了多种不同颜色、配件的组合下的 iPhone 12，这又让人很容易联想到当年以「多彩搭配」为最大卖点的 iPhone 5c。

2013 年，伴随着 iPhone 5s 的发布，苹果还发布了在 iPhone 5 配置基础上进行小改的 iPhone 5c。它采用了彩色的聚碳酸酯材质的外壳，是历史上首款配备「多彩配色」的 iPhone。这也是苹果第一次推出官方的手机保护套，搭配各种不同颜色的硅胶套，iPhone 5c 能组合出很多种颜色组合。

在 iPhone 12 上，这一切都回来了。

旧的元素，新的 iPhone

从诞生的第一天开始，苹果就与「创新」这个词密不可分。以至于很多人会认为，做「新」的东西，就是创新。所以每当苹果选择不变的时候，他们就会说，「苹果不再创新了」。

但做产品的关键并不只在于「新」，而更多在于「好」，在于方便、强大、美观、符合直觉…… 每一年，苹果的任务并不是单纯推出一个「更新的 iPhone」，而是如何让 iPhone 站在当下的技术和设计哲学上，往前更进一步。过程中，有时候苹果会不变，延续上一代的设计，有时候苹果也会将一个过去用过的东西，用新的技术将它做得更好。