APU 的超进化！R7 RPO 4750G 测试报告

从 AMD 发布第一代 APU 开始，APU 始终存在一个尴尬四核的 CPU 说弱不算特别弱，但是说强也不够强。所以 APU 总给人一种比较万金油但是并不强的感觉。但是到了锐龙 4000 系列之后，因为 CPU 部分出现了 6~8 核的规格，APU 的性能也得到了彻底的释放。那么 APU 的性能究竟可以有多高，今天就带来 R7 RPO 4750G 测试报告。

本文目录：

一、CPU 规格介绍

二、 测试平台介绍

三、产品性能测试

1. 简单评测结论

2. 性能测试项目介绍

3.CPU 性能测试与分析

四、内存搭配性能对比

五、BFRC 插帧测试

六、总结

一、CPU 规格介绍：

R7 PRO 4750G 的大致规格是 CPU 部分 8 核 16 线程，频率为 3.6G~4.4G，3 级缓存相对比较小为 8MB。核显部分为 512SP 规格，核显频率可以达到 2.1G。

二、测试平台介绍：

然后来看一下测试平台。

主板是技嘉的 X570-PRO WIFI。

内存是金士顿的 DDR4 8G*4。实际运行频率是 3200C14。

中间会有搭配独显的测试，显卡采用的是迪兰恒进的 VEGA 64 水冷版。

SSD 是三块 INTEL 535。240G 用作系统盘，480G*2 主要是拿来放测试游戏。





NVMe SSD 测试用到的是 INTEL 750 400G。

散热器是 EK 的 AIO 360 D-RGB。

硅脂是乔思伯的 CTG-2。





电源是酷冷至尊的 V1000。

测试平台是 Streacom 的 BC1。

三、产品性能测试：

简单评测结论：

· 这次的测试对比组是 R5 2400G、I5 10400、I7 9700K、R7 3700X、I7 10700KF，100% 标杆依然是 I5 9400F。

· 就 CPU 的综合性能而言，R7 PRO 4750G 非常接近于 R7 3700X，介于 I7 10700KF 和 I7 9700K 之间。比 I7 10700KF 弱 7%，比 I7 9700K 强 13%，在现有的 CPU 种算是桌面级中高端的水平。

· 而搭配独显的部分，R7 PRO 4750G 还是显得略弱一点，会稍弱于 I5 9400F，与二代锐龙大致相当。所以大体上 CPU 搭配独显会有一定的瓶颈，但是瓶颈并不会很明显。

· 功耗（整机）上来看，R7 PRO 4750G 的功耗控制相当不错，明显优于 R7 3700X。

然后我们拆解成单线程和多线程来看。

单线程：得益于相对较高的睿频频率，R7 PRO 4750G 的单线程性能会优于 I5 10400，但依然弱于 R7 3700X。看起来 4000 系列 APU 的 IPC 性能还是会略低于 ZEN2 的 3000 系列 CPU。

多线程：多线程性能由于支持超线程技术，所以 R7 PRO 4750G 十分接近 R7 3700X，同时远高于 I7 9700K。比 I7 10700KF 弱 8.5%，比 I7 9700K 强 27.5%。

性能测试项目介绍：

对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋，这边会提供详细的测试数据。如果不想看的话可以直接跳到最后的总结部分。

测试大致会分为以下一些部分：

· CPU 性能测试：包含系统带宽、CPU 理论性能、CPU 基准测试软件、CPU 渲染测试软件、3DMARK 物理得分。

· 搭配独显测试：包含独显基准测试软件、独显游戏测试、独显 OpenGL 基准。

· 搭配集显测试：包含集显基准测试软件、集显游戏测试、集显 OpenGL 基准。

· 磁盘性能测试：包含SATA & NVMe SSD的磁盘性能测试

· 功耗测试：在独显平台下进行功耗测量。

· 针对 R7 PRO 4750G 会采集约 330 个数据。





















CPU 性能测试与分析：

系统带宽测试，R7 PRO 4750G 的带宽主要在 L2 上有更大的带宽，应该是针对 L3 缓存缩小进行的补偿。

CPU 理论性能测试，是用 AIDA64 的内置工具进行的，理论算力上 R7 PRO 4750G 相比 R7 3700X 整体还会略高一点。

CPU 性能测试，主要测试一些常用的 CPU 基准测试软件，还会包括一些应用软件和游戏中的 CPU 测试项目。这个环节会牵涉到不同负载环境的测试，也是最接近日常使用环境的测试。在这个环节中比 I7 10700KF 弱 9.5%，比 I7 9700K 强 8%。

CPU 渲染测试，测试的是 CPU 的渲染能力。测试会统计单线程和多线程的测试结果，所以这个环节一般会最接近 CPU 的综合性能对比（单核全核基本各一半）。R7 PRO 4750G 甚至会略好于 R7 3700X。对比 I7 10700KF 弱 3%，比 I7 9700K 强 17%。

3D 物理性能测试，测试的是 3DMARK 测试中的物理得分，这些主要与 CPU 有关，对游戏性能也会有少量的影响。对比 I7 10700KF 弱 8.5%，比 I7 9700K 强 13%。

CPU 性能测试部分对比小节：

CPU 综合统计来说 R7 PRO 4750G 大致是略弱于 R7 3700X，介于 I7 10700KF 和 I7 9700K 之间。

搭配独显测试：

显卡为 VEGA 64，R7 PRO 4750G 会略弱于 I7 9700K。

独显 3D 游戏测试，下文中会详细分析。





分解到各个世代来看，与常规的 AMD CPU 不同，R7 PRO 4750G 反而是随世代的提升性能略有减弱。大致性能相当于二代锐龙的水平。

针对不同分辨率的测试，1080P 下 R7 PRO 4750G 掉的相对多一点，4K 下差异不大。缩小 L3 缓存还是多少影响了一点游戏性能。

独显 OpenGL 基准测试，OpenGL 部分以 SPEC viewperf 12.1 和 LuxMark 为基准测试，这个测试是针对显卡的专业运算测试，差距与 CPU 的延迟和单线程性能关联度更高一些。所以 R7 PRO 4750G 的表现相对略弱一点。

搭配独显测试小节：

从测试结果来看，R7 PRO 4750G 由于延迟较高和 L3 缓存较小的关系，所以搭配独显的表现较为一般，相当于 R7 2700X 的水平。但是与之前的 R5 2400G 相比，改善已经是天壤之别了。

集显性能测试：

这里比较详细的测试了一下 R7 PRO 4750G 的集显性能。由于 INTEL 从 6 代酷睿开始都是 HD630，所以这边用有比较详细测试数据的 I7 7700K 来作为基准对比。相比 I7 7700K，R7 PRO 4750G 的集显性能总体达到了 318% 左右，也就大致是三倍性能。对比之前的 R5 2400G 提升了 29%。

集显理论性能测试，R7 PRO 4750G 的理论性能比实际表现更高，对比 HD630 可以达到 402%，也就是达到了四倍。

集显基准性能测试，R7 PRO 4750G 对比 HD630 可以达到三倍多的性能。

集显游戏性能测试，对比 HD630 可以得到近三倍的性能。在 1080P 中画质下已经可以相对流畅的运行不少游戏，对集显来说是不小的突破。

集显 OPENGL 测试，由于集显性能的突破，所以这个测试项目上 R7 PRO 4750G 同样也刷新了记录。

磁盘性能测试：

磁盘测试部分用的是 CrystalDiskMark6，1G 的数据文件跑 9 次，这样基本可以排除测试误差。测试的 SSD 分别是 535 480G 和 750400G，都是挂从盘。简单科普一下这个测试里的概念，SATA 接口和 PCI-E 通道都是可以从 CPU 或芯片组引出的（看 CPU 厂商怎么设计）。原则上会测试芯片组引出的 SATA 和 PCI-E。

在磁盘性能上，R7 PRO 4750G 的磁盘性能测试只能说中规中矩，与 I7 9700K 的水平大致相当。

平台功耗测试：

搭配独显的性能测试，可以看到 R7 PRO 4750G 在 PM95 和独显游戏环节功耗都比较低，所以整体的功耗统计相对较低。

详细的统计数据：

搭配集显功耗测试，可以看到 R7 PRO 4750G 的功耗控制的相当不错，对比四核的 I7 7700K 也区别不大。

详细的统计数据：

最后上一张 CPU 天梯图供大家参考。性能部分仅对比与 CPU 有关的测试项目，并不包含游戏性能测试的结果。

由于 2017 年开始，系统、驱动、BIOS 对 CPU 性能的影响非常巨大，所以这张表仅供指向性的参考。

四、内存搭配对比测试：

这边针对内存的容量、频率和时序来做一下对比。

首先来看容量对比，这边主要的对比对象是第二列开始的 8G*2、8G*4、32G*2。这边可以看到 8G*2 是最弱的，8G*4 是最强的。不过总体差距都在 5% 里面。16G 对于 R7 PRO 4750G 已经基本足够，看起来 4 条内存会比 2 条内存的性能表现相对更好一点。

然后是内存频率的对比，这边主要测试 2133、3200、3600、4200 四个频率。从测试来看 2133 下的性能差距还是很明显不足以发挥 R7 PRO 4750G 的性能，而内存频率到了 3600 之后性能提升基本就停滞，即使进一步提升到 4200 也没有什么提升。

最后是内存时序对比，从测试来看，R7 PRO 4750G 对时序并不是特别敏感。C14 和 C18 之间区别不大，进一步降到 C20 也没有很明显的降低。

五、BFRC 插帧测试：

由于 R7 PRO 4750G 依然是 GCN 架构，所以还是可以支持 BFRC 的实时插帧。需要在软件中 ENABLE AFMV 功能。

然后就可以实现视频插帧了。

那么如果要在独显平台上实现这个功能，在默认状况下，有独显运行集显会自动关闭。

所以需要让集显也侦测到有显示输出，并在 BIOS 中强制优先从集显启动。但是这样会有一个坏处，主板的 BIOS 画面不会通过独显输出。我这边的方案是让独显和集显都同时连接同一个显示器，并将画面设置为复制。可以看到画面是从独显输出的，但是集显可以运算插帧的画面。

在打游戏的时候可以明显看到右边的集显是待机状态，而左边的独显在满载运行。

六、总结：

关于 CPU 性能：

从 CPU 性能上来说，R7 PRO 4750G 的性能相当不错，已经相当接近于 R7 3700X。算是颠覆了 APU 过去给人留下的印象。

关于搭配独显：

搭配独显 R7 PRO 4750G 相对弱一点，但是也达到 R7 2700X 的水平，基本不会成为瓶颈。

关于集显性能：

集显性能上 R7 PRO 4750G 有了进一步的提升，达到了单机游戏入门使用的级别。但是相对来说更重要的是可以与独显同时运行，达到一些额外的功能，例如在 N 卡平台上实现 BFRC 的视频实时插帧。

关于内存的搭配：

R7 PRO 4750G 对内存的选择并不算很挑剔，只要 3600 任意时序的 8G*2 就可以完整发挥 CPU 和集显的性能。按照现在的内存价格，投入也还算过得去。

关于功耗：

R7 PRO 4750G 的功耗控制还算不错，与 I7 7700K 相当，所以功耗和发热上不太会有太多的麻烦。

关于 BFRC 插帧：

视频实时插帧算是 AMD 比较好玩的特殊功能，R7 PRO 4750G 依然可以实现。搭配独显的话在一定条件下也依然可以继续使用。

总的来说，R7 PRO 4750G 确实实现了 APU 从中低端走向中高端的跨越，让 AMD 使用集显的 CPU 达到了新的层面。这颗 APU 实际上与笔记本的 4800 系列应该没有实质差别，基本对 INTEL 的对应 CPU 产品呈横扫之势。所以今年 AMD 在笔记本市场上的强势表现，确实说明市场比较客观的在用脚投票。不过在台式机上对于 AMD 的集显来说，除了 BFRC 这样的特殊功能，似乎可挖掘的功能还不够多，这个是 AMD 应该更好去解决的问题。