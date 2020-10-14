中国联通 “断卡”行动：一个身份证只能办理一个冰激凌 / 互联网号卡

IT之家10月14日消息 根据公安部刑侦局10月10日消息，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会10日召开，公安部副部长杜航伟表示非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重。要打击整治惩戒多管齐下，坚决打赢“断卡”行动攻坚战。

据IT之家网友反馈，中国联通近期发布了关于“断卡”行动公告。中国联通表示，所有冰激凌/互联网卡品，实行一人一卡政策，一个身份证只能办理一个冰激凌/互联网号卡。

新入网管控工作

1、所有冰激凌/互联网卡品，实行一人一卡政策，一个身份证只能办理一个冰激凌/互联网号卡。

2、如需办理第二张冰激凌/互联网号卡，需属地派出所开具证明后方可办理。特殊情况确需要办理的，所在部门领导审核后办理。

3、对于一年内反复拆装两次及以上冰激凌/互联网号卡人员，不得办理新装冰激凌/互联网号卡。

4、政企单卡团购业务，实行一人一卡政策,一个身份证只能办理一个冰激凌/互联网号卡，如有个别单位特殊需求，需报所在部门正职审批，同时报市场部分管信息安全领导审批后，一事一议方可办理。

5、所有渠道如发现疑似批量办卡人员，一律不得办理，同时通知属地派出所进行核实。(对口派出所联系人公安下发后立即发各营业厅)

6、所有渠道工号务必实名使用，不得转交他人。码上购工号务必本人使用，如发现外借他人，公司一律严肃处理。如发现录入工号涉及通信诈骗，工号所属人员一律交公安机关处理。

7、所有以抖音卡、 网红卡、刷单等名义要求批量办理业务，所有渠道一律不得办理。

8、 对于违章停机用户复机，各复机渠道，务必确保用户本人持相关证件，同时携带需复机的电话卡到营业厅进行复机。营业厅复机人员在为用户复机以后，必须拨打一次复机号码，确保现场产生通话记录，以确保用户本人本卡在复机现场，如未能接通，一律不得进行复机。