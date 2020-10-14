一旦用户被苹果生态套牢，HomePod 就是最好的家用音箱

在今天凌晨的苹果发布会上，除了万众瞩目的 5G iPhone 外，苹果在开场还介绍了一款「精简版」HomePod。

HomePod mini，9 厘米高，和奶粉罐大小的 HomePod 相比，mini 就像一只苹果。它的顶部依旧是背光式触控区域，能够调整音量、播放 / 暂停，在 Siri 被唤醒时还会有灯光显示。

更让人吃惊的是售价——只要 749 元。美国 11 月出货，国行发售时间未定。

相比 2017 年发的 HomePod，mini 产品砍掉了哪些功能？苹果又为什么要在 HomePod 并没有取得出色商业成绩的当下推出一款新产品呢？

mini 精简了什么？

个头变小的 HomePod mini，内部塞进了钕磁体和一对振动抵消无源辐射器。作为对比，售价 2299 元的 HomePod，配备的是高振幅低音单元和由七个高音单元组成的阵列。

HomePod mini 也不具备「空间感知」能力。关于这个功能，苹果给出的描述是：「空间感知技术自动分析音质，并根据扬声器的位置调整音效，还会将音乐分为直达声和环境声。直达声包括主要的人声和乐器声，会传送到房间中央；而环境声则会分散至左右两侧，并从墙面反弹回来。」

但 HomePod mini 同样承诺会有「360 度音频体验」，具体声音的细节还要等拿到实机才能知道。

但 HomePod mini 也多了一样东西——超宽频技术芯片 U1。U1 芯片最早出现在去年的 iPhone 11 系列上，以及刚刚发售不久的 Apple Watch Series 6。在两部设备均配备 U1 芯片的情况，用户在 AirDrop（隔空投送）文件的时候，就能实现高指向性的「指哪打哪」，提高传输效率。

而在 HomePod mini 上，苹果表示在今年晚些时候会通过软件更新，赋予 U1 芯片更多的功能。比如，当音频从一个设备转移到另一个设备时，用户能体验到视觉、听觉和触觉反馈等效果。比如，你临时需要出门，碰一碰正在播放的 HomePod，手机或手表就能「接力」播放。此外，将 iPhone 靠近 HomePod mini 时，会自动显示个性化的聆听建议，无需解锁 iPhone 即可进行操作。

Siri 变成传声筒了

Siri 可以识别并记住不同家庭成员的声音，并能根据他们的喜好推荐音乐和播客，还能响应他们的个人请求，比如提醒事项、备忘录和日历，以及接打电话等。

这次，Siri 变成传声筒了。苹果给 HomePod 带来了一项叫「广播」的功能。家庭成员能通过这个功能把想说的话，从一个 HomePod 传到其它 HomePod，接收指令的 HomePod 扬声器能自动传递他们的话。广播也适用于 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 车载。这样一来，家人信息的优先级就变高了。

「广播」并非苹果首创。像在国际市场市占率更高的亚马逊智能音箱 Echo，其语音助理 Alexa 同样有类似功能，名为「announce」。降到 99 美元，苹果设备间的协同高度紧密的生态，再加上人们隐私意识的日渐增强，HomePod mini 在市场的竞争力不容小觑。

值得注意的是，当用户要求听信息或备忘录时，HomePod mini 会和 iPhone 配合，在设备端完成，信息不会上传给苹果。苹果表示，唤出 Siri 时，用户的请求会与一个随机的标识符相关联，而不是他们个人的 Apple ID。

三年前刚刚发布 HomePod 的时候，苹果并没有用「智能音箱」来描述它。相比「智能」，它在消费者眼里是一款更强调音质表现的产品。而这次，苹果则直接在公开材料里将 HomePod mini 称为「智能扬声器」。

苹果为什么还要做 HomePod？

2017 年，智能音箱是最为热门的新兴智能设备，亚马逊和谷歌推出的智能音箱产品在海外拿下了数千万台的销量。这一年，苹果也借势推出了自家主打音质等功能的音箱产品 HomePod。

但是 HomePod 并没有取得理想的销量，相比亚马逊的 Alexa 和谷歌的 Google 助手等同类产品，Siri 显得笨拙许多。

「智能」与否决定了当时各家音箱的销量，亚马逊凭借开放的「技能」生态遥遥领先。后来有报告显示，在美国智能音箱市场，苹果仅获得了个位数的市场份额，仅为亚马逊和谷歌的一个零头。

对苹果而言，HomePod 的商业成绩可以说是失败的。在这之前，无论是 Apple Watch 还是 AirPods，新开出的产品线总能取得行业第一甚至掀起行业变革的成绩。

但是 HomePod 并不是这样一款产品。从这次 HomePod mini 的发布也可以看出，HomePod 是苹果在家庭场景下的补充。如果用户没有一整套苹果设备（最好还要用 Apple Music），HomePod 并不是家用音箱的最佳选项，但是一旦用户被苹果生态「套牢」，这个产品起到的作用马上就能凸显出来。

HomePod mini 的作用更是如此，它从一开始就不是一款独立的智能设备。苹果更多在强调它如何连接其他苹果生态产品，如何与其他 HomePod 或者 AirPods 通话，如何便利地连接 iPhone，使用各种 Apple 的服务。

从这个角度看，与 iPhone 强绑定的 Apple Watch，能够在「三件套」之间流畅切换的 AirPods，都是苹果生态的补足。没有一款设备是独立的，他们都服务于苹果的生态本身。