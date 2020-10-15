微信 PC 版 3.0 正式版详细体验：通讯录管理工具太方便

微信 PC 版 3.0 来啦，这次更新了两个较为实用的新功能，我们这就来看看。

对了，需要注意的是，截至发稿时，在官网目前是找不到 3.0 版本的下载链接的，要体验的网友需要自行在微信 PC 版中进行版本升级操作。（更多→设置→关于微信→检查更新）我也不知道腾讯为何一直落后更新官网下载链接。

图 1 微信 PC 版 3.0 来啦

比手机里方便多了 通讯录管理工具

微信 PC 版 3.0 新增加了一个通讯录管理工具，该工具方便用户进行通讯录好友的管理，既能批量管理好友，也能一眼看出自己所设置的好友朋友权限。

图 2 通讯录管理工具

图 3 一眼查看朋友权限（点击图标也可快速更改权限）

通讯录管理工具让用户可以批量选择需要更改权限或添加标签的好友，然后进行批量的修改权限或添加标签操作（批量删除也可以哦，不过需慎重）。这样一来就比在手机里的操作快捷方便多了。

图 4 批量操作

此外，用户还可通过最近群聊来进行好友的筛选及权限修改操作。

一键启动小程序 添加到桌面功能

常用的小程序启动太麻烦了，在新版中有了快捷的启动方式，那就是可以把小程序添加到桌面，也就相当于添加快捷方式到桌面，这样一来就可以一键快速启动小程序了。不过启动小程序依然需要先登陆微信，也就是用户无法单独使用小程序。

此外，部分小程序支持界面最大化操作，你的大屏幕可以火力全开了。

图 5 将小程序添加到桌面

图 6 需要事先登陆微信

图 7 部分小程序支持最大化操作

总结

在新版微信中管理联系人方便了许多，小编也从中看到了几个原本需要屏蔽朋友圈的漏网之鱼，赶紧的就把权限添加上去了。和之前的版本相比，新版的微信 3.0 的确实用不少，但和 QQ 这类成熟的桌面 IM 软件仍然无法相提并论，各位也赶紧升级试试呗。