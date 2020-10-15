Win10 UAC 弹窗太烦但又不能关？教你完美解决

我们知道，微软从 Windows Vista 开始，就在系统中引入了 UAC 防护机制，这在很大程度上避免了系统关键组件被更改的风险，大大提高了安全性。但 UAC 的副作用在于，它会产生额外的弹窗！尽管从 Win7 开始，微软一直对 UAC 的逻辑进行优化，弹窗已经大大减少，但在某些情况下，UAC 还是会比较烦。

Win10 中的 UAC 设置，完全关闭又不安全

例如很多 DIY 爱好者，都会使用各种硬件检测软件如 CPU-Z、AIDA64 等，但这类软件由于需要读取系统关键信息，所以每次打开都会触发 UAC，非常的烦。但 UAC 又不宜关掉，毕竟这是系统非常关键的安全防线。对于这类确保是安全的软件，有没有什么方法避免 UAC 的困扰？我们可以借助这款第三方工具，为 UAC 建立一个白名单。

每次启动 AIDA64 之类的软件，都会触发 UAC，有没有更好的解决方法？

UAC 白名单小工具：https://www.lanzous.com/b073m0dne

这是一款来自国内开发者的小工具，它的体积很小，仅有十多 K，作用却非常大。UAC 白名单小工具就如其名字一样，最大的功用，是让 UAC 支持白名单机制。只要把特定软件，通过这款小工具放置到 UAC 白名单中，以后开启这款软件，就再也不会弹出 UAC 窗口了。

UAC 白名单小工具界面

UAC 白名单小工具的使用非常简单。这是一款绿色软件，解压后直接运行即可。注意，这款 UAC 白名单小工具自身也是会触发 UAC 弹窗的，不过这问题可以通过它本身来处理。

开启软件后，将想要添加到 UAC 白名单的软件添加进入，然后这个小工具就会为这个软件生成一个快捷方式。从这里可以看到，UAC 白名单小工具并不会直接修改系统或者软件，还是比较安全的。此后，通过这个快捷方式来启动软件，就不会弹出 UAC 提示了，非常方便！

把你想要运行时不弹出 UAC 的软件添加进去

生成一个快捷方式，通过这个快捷方式开启软件，就不会弹 UAC 了

那么这款 UAC 白名单小工具的原理是什么呢？通过查看它生成的快捷方式的指向，发现它是利用 Windows 计划任务来启动程序的，如此一来就不会触发 UAC 了，可谓是非常巧妙的设定。而从软件界面中也可以看到，如果想要将某个软件从白名单移除，则需要打开 Win10 的计划任务管理，从原理上来说它还是很靠谱的。

原理是使用计划任务启动程序

Win10 计划任务中的确显示相应程序在运行

总的来说，这是一款功能简单、体积小巧但却又非常实用的软件。如果你也想要减少 UAC 带来的困扰，不妨尝试一下！