亿万富翁投资人：特斯拉市值应达 2 万亿美元，SpaceX 潜力巨大

亿万富翁投资人 Ron Baron 认为，根据特斯拉近期的发展情况，特斯拉的市值应该达到 2 万亿美元。此外，他还认为马斯克（Elon Musk）旗下太空企业 SpaceX 也有机会发展成像特斯拉一样庞大的规模。

Ron Baron 指出，他在投资时关注的是企业本身，而不是股票的价格，而特斯拉的股价刚刚赶上了公司的运营水平。

“特斯拉目前市值约 4000 亿美元，但大约在 400 亿美元时我们就已经开始投资了”。Baron 表示，在很长一段时间里，他保持着特斯拉市值将在 1-2 万亿美元之间的看法，但根据特斯拉近期的发展情况，2 万亿美元应该是该公司市值的正确数字。

Baron 表示，相信未来几年特斯拉的汽车销售年增长率将达到 50%，此外电池是让他感到兴奋的另一个 “令人难以置信的行业”。

Baron 还称，其在特斯拉的持股价值已经达到最初投资额的 10 倍，预计 SpaceX 也将有类似的增长。“我认为 SpaceX 的规模可以像特斯拉一样庞大。”

Baron 旗下投资公司 Baron Capital 在两家公司中均持有大量股份，截至今年三季度末分别持有 160 万股特斯拉股份和 130 万股 SpaceX 股份。

特斯拉股价今年迄今上涨超过 433%，这意味着截至周二收盘，巴伦所持股份价值约 35 亿美元。今年早些时候，Baron 表示，他相信特斯拉有潜力在 2030 年实现 “至少”1 万亿美元的营收。

Baron Capital 早在 2017 年就首次买入了 SpaceX 的股份，截至今年三季度，该公司仍在扩大在该火箭制造商中的头寸。Baron Asset 基金透露，在 SpaceX 近期的 21 亿美元融资期间，Baron Capital 买入了价值 2600 万美元的 SpaceX 股票，Baron 表示，这使 SpaceX 的估值提高到了约 440 亿美元。

SpaceX 在过去一年中取得了里程碑式的发展，其载人龙飞船（Crew Dragon）、星链（Starlink）卫星互联网服务和下一代星际飞船（Starship）均取得了不俗的进展。

特斯拉股价现涨 2.7%，报 458.72 美元，市值超 4200 亿美元。