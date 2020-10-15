美股连续两天收跌，消息称美拟将蚂蚁集团列入实体清单

北京时间 10 月 15 日消息，受刺激计划谈判仍然陷入僵局等消息影响，美股今天收跌。截至收盘，道指跌 165.81 点，跌幅为 0.58%，报收 28514 点；标普 500 指数跌 23.26 点，跌幅为 0.66%，报收 3488.67 点；纳指跌 95.17 点，跌幅为 0.8%，报收 11768.73 点。

美国主要科技巨头大多数下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

摩根大通上调股票评级至买进 蔚来涨超 23%

在摩根大通将蔚来股票评级上调至 “买进”，并称它将成为中国高端电动汽车市场 “长期赢家”后，蔚来股价创下有史以来高点。今天常规交易中，蔚来股价上涨 4.98 美元，涨幅为 23.03%，报收于 26.6 美元，并创下自 8 月末以来的最大单日涨幅。摩根大通给出的蔚来目标股价为 40 美元，在 FactSet 追踪的将蔚来纳入研究范围的 15 家机构中，摩根大通给出的目标股价是最高的，意味着蔚来股价还有 50% 上涨空间。今年以来，蔚来股价累计上涨逾 500%，远高于标普 500 指数约 9% 的涨幅。摩根大通称，到 2025 年，中国电动汽车普及率将在 2019 年不到 5% 的基础上增长 3 倍至 20%。随着电池成本下降，到 2022 或 2023 年，电动汽车生产成本将与燃油汽车基本持平。对于特斯拉而言，届时将是 “一潮起而百船升”而非赢者通吃，与智能手机市场相似，中国品牌可以通过高质量产品或价格优势占领市场。摩根大通称，蔚来将占领约 30% 的高端乘用电动汽车市场。

传美政府拟将蚂蚁集团列入实体清单，阿里股价跌逾 2.5%

两名知情人士透露，美国国务院已向特朗普政府提交提案，把蚂蚁集团列入贸易黑名单。目前尚不清楚美国相关政府部门评估这一提案的时间。鉴于蚂蚁集团正在准备 IPO 事宜，美国政府此举被认为是向美国投资者发出信号：不要参与蚂蚁集团 IPO。蚂蚁集团计划同步在香港和上海 IPO，可能募集 350 亿美元资金。美国政府官员担心，购买蚂蚁集团股票的美国投资者会受骗。美国国务院未就此置评，蚂蚁集团在一份声明中说，海外业务占比仅为 5%。路透社认为，被列入实体清单对于像蚂蚁集团这样的金融科技巨头的影响可能更多是象征性的。蚂蚁集团是中国据有主导地位的移动支付公司，阿里巴巴持股比例为 33%，由马云控股。最终用户审查委员会未就此置评。最终用户审查委员会决定将哪些公司加入实体清单，由美国国务院、国防部、能源部、商务部等部门代表组成。受此消息影响，今天常规交易中，阿里巴巴股价下跌 7.74 美元，跌幅为 2.51%，报收于 301.04 美元。盘后交易中，阿里巴巴股价一度下跌 1.74 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

欧盟或加快对亚马逊的调查

知情人士向路透社报料称，欧盟委员会可能缩小对亚马逊的调查范围，以加快调查进度。欧盟委员会可能首先以竞争对手的抱怨为突破口。竞争对手抱怨反垄断机构动作太慢，没有能即时阻止亚马逊伤害它们的行为。欧盟委员会从 2019 年 7 月开始对亚马逊进行调查，涉及两方面的问题，作为第三方平台，销售与客户相同的商品，亚马逊是否会不公平地获得优势；用户信息的使用是否违规。据悉，欧盟委员会现在决定不再同时解决这两个问题，首先解决亚马逊是否不公平地获得竞争优势的问题。不过，欧盟委员会还没有就是否分开调查这两个问题，或优先调查哪个问题作出正式决定。员工在一份法院文件中表示，尽管向法官表示在疫情期间暂停了一些危险的仓库作业，但实际上它已经恢复了这些作业。亚马逊纽约斯塔恩岛仓库的数名员工称，公司 “令人难以忍受和危险的”政策，违犯了有关公共利益的法律，加大了疫情传播的风险。虽然亚马逊多次声称员工健康是最重要的，但多名员工称，他们的身体健康，已让位于快速给客户发货。亚马逊 10 月 1 日称，约 2 万名美国员工新冠检测结果呈阳性。今天常规交易中，亚马逊股价下跌 79.92 美元，跌幅为 2.32%，报收于 3363.71 美元，盘中一度探底 3340.62 美元。

马斯克推文称 Model S 价格将不足 7 万美元，股价涨超 3%

亿万富豪投资者罗恩 · 巴隆（Ron Baron）表示，随着电动汽车和电池业务急剧增长，特斯拉市值可能达到当前水平的 5 倍。星期三接受 CNBC 采访时，巴隆说，“很长一段时间以来，我一直认为特斯拉市值能够达到 1-2 万亿美元，根据它最近的发展，我认为其市值能达到 2 万亿美元，相当于现在的 5 倍。”巴隆相信特斯拉汽车销售将继续增长，年销量甚至能达到 1000 万辆。他表示，特斯拉在电池方面面临 “令人难以置信”的机遇，未来 10 年营收将介于 7500 亿至 1 万亿美元之间，其市值也将增长 3、4 倍。特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)的目标是 2027 年汽车产量达到 2000 万辆。德勤预计 2030 年电动汽车销量将达到 3100 万辆，这意味着特斯拉将占领至多三分之二市场。马斯克今天在 Twitter 上表示，Model S 起步价将下降至 7 万美元以下。目前 Model S 起步价为 71990 美元，高端版起步价 139990 美元。售价不足 7 万美元的 Model S 版本预计将于明年初上市销售。马斯克发布推文后，特斯拉股价涨幅一度接近 4%。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 14.65 美元，涨幅为 3.28%，报收于 461.3 美元，盘中一度摸高 465.9 美元。