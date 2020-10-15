转转不断加码二手手机业务，全品类与垂类之间作何抉择

自从与找靓机合并后，二手交易平台转转便不遗余力地加码二手手机业务。

10 月 14 日，在苹果 iPhone 12 系列新品发布之际，转转方面宣布罗永浩将出任转转品牌推广大使，并召开 “旧机发布会”，借此 “回归”手机圈，引起热议。

与此同时，记者近日发现，转转 App 历经多次更新后，在保留着数码、服装鞋帽等 20 多个品类的基础上，对手机品类有明显倾斜。在转转 App 首页最新的九宫格入口中，与手机相关的便有三个；点开全部分类后，最先映入眼帘的也是不同的手机品牌和型号。此外，转转在移动端的品牌广告也着重突出了 “买二手手机上转转”的内容。

种种迹象表明，转转或许正在由全品类业务发展转向重点发展二手手机这一垂直的细分品类。业内人士表示，这对善于改变和调转方向的转转来说并不稀奇，毕竟其在全品类赛道跑不过另一二手电商巨头闲鱼，且其二手手机业务发展相对较好，集中精力发展优势板块也是顺应形势的选择。

牵手罗永浩、九宫格主推手机品类，转转或由全品类转向垂类

在 14 日一场以 “I AM BACK”为主题的 “罗永浩 X 转转 2020 秋季旧机发布会”上，罗永浩宣告 “回归”手机圈并受邀成为转转的品牌推广大使。

实际上，本次罗永浩并未涉足手机生产环节，只是为转转二手手机业务做宣传推广，因此也算不上真正意义上的回归。不过鉴于罗永浩在互联网领域的话题度，其本次举动依旧获得不少关注。

据转转方面介绍，罗永浩在受邀成为转转品牌推广大使之前，就已和转转集团有过合作；今年三季度，转转集团曾两度携手 “老罗直播”交朋友，其中第一次还是老罗团队首次带货二手手机。目前，转转平台已上线 “老罗严选推荐”专区，提供苹果、华为、小米、锤子等多款机型，且同步推出专属优惠活动。

双方本次合作的品类聚焦于二手手机，转转方面似乎对此寄予厚望，直言称，希望充分发挥老罗在手机领域及男性群体中的知名度，让更多注重性价比的消费者了解到 “买卖二手手机上转转”。

无独有偶，记者近日发现，当前转转 App 首页的九宫格入口将手机品类一分为二，以 “苹果手机”和 “安卓手机”占据着头两个最为显眼的位置。其次，首页九宫格的另一个重要入口 “旧机换钱”也主要包括手机业务。

在首页的 “全部”分类中，用户可以看到转转平台经营的所有品类，具体包括手机、交通工具、游戏交易、家用电器等共计 21 个品类。而在这个页面中，最先映入眼帘的还是不同的手机品牌和型号。

在移动端，记者在搜索引擎中将 “转转”作为关键词进行搜索后，也发现置顶的品牌广告信息也凸显着该平台 “买二手手机上转转”的宣传语。

这一系列迹象不免让人猜测，转转或许正在由全品类的业务发展模式转向重点发展二手手机这一垂直的细分品类。

业内人士分析表示，转转成立以来便善于改变和调转方向，可惜其在全品类拓展方面与闲鱼的距离日渐拉开，如今转转集中精力发展优势品类，也在情理之中。不过，聚焦二手手机业务后，转转面临着来自垂类玩家爱回收的竞争，后者成立后一直主营 3C 数码业务，在该领域已筑起较深的护城河。

转转与闲鱼差距明显、垂类领域强敌环伺，全面发展还是专攻一项？

从转转的发展历程看，其成立之初便主打全品类的二手交易，重点覆盖了包括手机、数码、电脑、图书、服装鞋帽、家用电器、母婴用品等多个品类。至今，其覆盖的品类多达 21 个，甚至涉及二手车、租房等板块。

在全品类赛道上，转转最大的竞争对手当属闲鱼。根据网经社电子商务研究中心发布的《2019 年度中国二手电商市场数据报告》，目前我国的二手电商初步形成了 “两大寡头、四大梯队”的市场竞争格局。其中，两大寡头分别为闲鱼、转转，两者估值均超 200 亿元，处在行业第一梯队的位置。

爱回收则紧随其后，位于第二梯队，其估值超 100 亿元。第三、第四梯队的玩家较多，包括享物说、回收宝、找靓机、胖虎等，估值在 50 亿元以下。

从整个二手电商行业来看，尽管转转与闲鱼在 2019 年同属于第一梯队，但目前这两个平台已经开始出现分化，行业双雄并立的竞争格局正在转变。

据艾瑞数据显示，在 2018 年 6 月到 2019 年 5 月的一年时间里，转转的月活跃独立设备数也有大幅下滑，从 1318 万下降至 652 万，整体降幅达 51%。2020 年 8 月，闲鱼的月活跃独立设备数为 1564 万台，转转则为 543 万台，不足闲鱼的四成，二者差距已较为明显。

在活跃用户层面，二者的差距也日渐扩大。易观千帆统计的数据显示，2019 年 4 月至 2020 年 3 月，闲鱼在全网的活跃人数稳步走高，而转转的同一指标却持续下滑。截至 2020 年 3 月，闲鱼与转转的活跃人数分别为 9104.1 万、2559.4 万，二者相距甚远。

一位不愿具名的业内人士称，58 旗下的转转虽然有腾讯在背后支持，甚至获得微信的九宫格入口，但其难以获得天然的电商流量，很难深度切入二手交易；而闲鱼背靠阿里这颗大树，依附于后者庞大的电商生态，在流量、信息、交易等各方面具有转转无法比拟的竞争优势。因此，尽管转转近几年极力扩张交易品类，但在全品类发展方面始终难以与闲鱼抗衡。

而在转转忙着与闲鱼奋力厮杀之际，一些专注于更细分垂类的专业性电商平台也强势崛起，成为转转不可轻视的竞争对手。

其中，爱回收自成立后就一直耕耘 3C 领域的二手市场，在与京东旗下的 “拍拍”合并之后，其在 3C 领域的地位与优势更是得到巩固。据悉，爱回收创始人陈雪峰今年 9 月在接受媒体采访时透露，平台单日业务量约 7 万单，C2B 业务量日均 1.5 万台。相比之下，转转 8 月公布的数据显示，其与找靓机合并后的手机 C2B 业务同比增长 171.7%，日收货量突破 9600 单。

从估值角度看，目前转转也已落后于爱回收。后者在去年 6 月完成 5 亿美元 E 轮融资后，估值即超 25 亿美元；而转转在今年 5 月合并找靓机后的估值约为 18 亿美元，与上述报告统计的估值数相比已接近腰斩。

此外，在潮鞋领域，市场上也涌现出得物、NICE、识货等多个专业的球鞋鉴定售卖平台，各自积累起一批高粘性用户，在这一垂直赛道上占据着大块市场。

上述人士认为，接下来转转是继续布局全品类，还是专攻二手手机业务，取决于转转及背后股东的抉择。而不管选择哪条路，转转面临的压力都不小，恐怕需要经历一场持久的拉锯战。