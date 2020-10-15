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Win10 可在设置中更改显示器刷新率，开始菜单搜索体验改进

2020/10/15 8:29:13 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 15 日消息 微软正在推出一个新的 Windows 10 更新，对内置的显示器设置和 Windows 搜索体验进行了改进。

IT之家了解到，在最新的预览版中，微软正在测试一项新功能，允许用户改变显示器的刷新率。该功能直接内置在 Windows 10 中，不必使用 Nvidia 或英特尔的控制面板程序来改变显示器的刷新率。

这项功能将在今年晚些时候开始向所有 Windows 10 设备推出。如下面的截图所示，用户可以从 "设置">"系统">"显示">"高级显示设置" 中访问刷新率选项。

此外，微软终于为 Windows 10 1903 版、1909 版、2004 版和 20H2.Windows 版本的搜索栏推出了一些急需的改进。

更新后，会注意到“最近列表”框的改进，现在可以显示最近四个项目，而且每次搜索项目时，该框都会更新。Windows 搜索中的“最近列表”框现在可以显示 URL、文件、设置和应用程序。

微软还引入了一个新的“x”，可以删除单个项目。当把鼠标悬停在这个列表中的单个项目上时，删除按钮就会显示出来。

如果你不喜欢最近结果功能，微软现在还允许用户在 "设置">"搜索">"权限和历史" 下彻底关闭该功能。默认情况下，如果你之前没有使用过 Windows 搜索，最近列表将被隐藏。

微软仍会使用 Windows 搜索框来推广 Microsoft Edge、Skype 和其他服务。

Windows 搜索更新正在向所有人推出，不必加入 Insider 计划就能看到这些改进。今年晚些时候，微软还将在 Windows 搜索结果中添加黑暗模式，以配合用户主题偏好。

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关键词：Windows 10

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