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蔚来汽车股价周三收盘上涨近 23%，公司市值达 357.46 亿美元

2020/10/15 9:39:55 来源：TechWeb 作者：小狐狸 责编：西瓜/实习
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10 月 15 日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周三收盘，电动汽车制造商蔚来汽车的股价飙升 22.57%，报收于 26.5 美元，创下新高，公司市值达 357.46 亿美元

由于投资者对电动汽车股票的热情高涨，蔚来汽车的股价今年迄今为止已经上涨逾五倍。

此前，摩根大通（业界称西摩或小摩）将蔚来汽车的 ADR 评级由 “中性”上调至 “超配”，并将其目标股价从 14 美元上调至 40 美元。

摩根大通分析师 Nick Lai 认为，尽管蔚来汽车股价今年迄今为止已上涨 560%，但以目前的估值来看，该股仍有上涨的空间。

与此同时，花旗分析师 Jeff Chung 也将蔚来汽车的股票评级从 “中性”上调至 “买入”，并将其目标价上调至 33.2 美元。他表示，蔚来汽车的库存已改善，且他对该公司销量的预测较为乐观。

据悉，蔚来汽车将在 11 月初公布第三季度财报。本月初，该公司公布了 2020 年 9 月和第三季度的交付结果。

该公司表示，9 月份，它交付了 4708 辆汽车，创下月度新纪录，同比增长 133.2%。其中，ES6 交付了 3210 辆，ES8 交付了 1482 辆，EC6 交付了 16 辆。

2020 年第三季度，该公司交付了 12206 辆汽车，同比增长 154.3%，超出了该公司季度指导的上限。此前，该公司预计，2020 年第三季度，其汽车交付量为 1.1 万 - 1.15 万辆，同比增长约 129.2% 至 139.6%，环比增长约 6.5% 至 11.3%。

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关键词：汽车蔚来

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