速度与激情的碰撞 — 穿越机入门科普

一、什么是穿越机

可能很多IT之家家友最近刷到了这篇文章《抓稳手机 扶稳桌面 穿越机带你看深圳地标之变！ 》视频中画面的超高速移动，翻滚，甚至“跳楼”的视角让很多人以第一时间，身临其境得感受到了穿越机的魅力，并对穿越机产生了兴趣。

穿越机也叫竞速无人机，顾名思义，就是一种可以超快速飞行的无人机，本质来说是航模的一种。与普通的无人机相比，穿越机没有 GPS、没有自动巡航、没有姿态控制系统，完全靠飞手通过 FPV 眼镜观看飞机实时画面操控飞行，外号“空中 F1”。

其实大家看到的很多影视作品中的镜头，都是穿越机拍摄的，就比如沈腾出演的《飞驰人生》中的众多飙车画面。

二、穿越机与航拍器的区别

1. 外观上：航拍器一般都有完整的塑料外壳包裹，整体性很强，穿越机则大多是由碳纤维板组成骨架，大部分零部件暴露在外，穿越机体积小，能在障碍物之间穿梭自如。

▲ 上图：大疆无人机 下图：穿越机

穿越机由于配置不同，依据桨叶大小可以分为 3 寸、5 寸、6 寸机型，其中 3 寸适合室内飞行，5 寸则是很多人户外飞行的选择。

一般来说，穿越机由机架、控制系统（飞控、分电板、遥控器、接收机）、电力系统（电调、电机、桨叶、电池）、视频传输系统（摄像头、图传、接收屏、FPV 眼镜）组成。

2. 飞行速度与飞行时间上，无人机时速大概在 50-70 公里/小时，穿越机的最高时速可达 260 公里/小时，随便一推油门就是 100 多码的时速。正是由于飞行速度的巨大差异，导致了续航的巨大差异，无人机的续航大多在 30 分钟左右，而穿越机大多只有不到 5 分钟的续航。

▲ 穿越机的电池

3. 功能上

无人机由于采用了更先进的主控，以及有云台的加持，可以有很多的特色功能。比如移动延时摄影、一键智能跟随、自动返航、主动绕行等功能。

而穿越机由于结构简单，目的就是为了极限飞行或者拍摄正常视角无法拍摄的内容，拍摄主要依靠额外搭载的运动相机，并且纯手动操控，所有的功能都在你的股掌之间。

拍摄视频

由于无人机大多搭载云台，飞行中画面稳定，拍摄高空或者俯视画面会非常稳定。

穿越机的拍摄画面稳定性全靠搭载的运动相机，稳定与否还与飞手的技术息息相关。

遥控

无人机的遥控器大多很简单，主要依靠于 APP 的配合来操控，来控制各种功能。并且很多功能可以一键启动，适合普通用户及新手操控和玩耍。遥控距离大概为 2km-8km，可以进行超远距离遥控。

穿越机的遥控器则看起来复杂了很多，这是由于遥控兼容了其他航模，需要一些特殊档位。操控上完全依赖双手，方向杆的微调就能影响整个飞机的动向。遥控距离上，由于大多采用了 2.4G 的频段，再加之需要快速精细操作，穿越机的遥控距离大多只有几百米。如果搭载了高频头的情况下，同样可以做到超视距飞行，数十公里不在话下（如果飞机电池撑得住的话）。

图传

以大疆的 Mavic 2 为例，Ocusync 2.0 图传延时为 120 ms 左右，可以做到基本的实时操控了。虽然数字图传会有延时，但 200 毫秒左右的滞后时间，对于相对静态的航拍画面来说，还是在接受范围之内。对于决胜于毫厘之间的竞速用穿越无人机来说，120 ms 就十分致命了。穿越机很多是以每小时 100 公里的速度飞行，即每秒速度达 27.78 米。数字图传约 0.12 秒的延时，会让实际环境和图传画质有大约 3.3 米的差距。假设你从图传画面见到还有差 3.3 米才到墙，下一刻你的飞机可能已经炸在墙头了。

为了极限操作的延迟问题，目前市面上的穿越机，大多采用了模拟图传，模拟图传不需要任何编／解码的过程，能直接把信号以最直接的方式传递，故此能把图传的延迟降至最低，一般低达 50 ms，已经可以达到纯手动控制的需求了。

但是模拟图传的一个弊端就是为了延迟，极度损失了画面，图像跟早年的模拟信号电视是一模一样的，甚至在干扰大的地方，全都是雪花屏，飞行全靠经验。

穿越机的模拟图传穿越机的眼镜都是这种类似 VR 眼镜的头戴式眼镜。但是与 VR 眼镜不同的是，FPV 眼镜的画面并不会跟着头部的运动而运动，而是类似电影院的固定显示效果，为了让玩家更好的沉浸于飞行画面中。而且许多 FPV 眼镜自带卡录机，可以录制模拟图传的内容，方便分享以及在飞机失控后寻找飞机。

而大疆在近期也涉足穿越机，推出了 FPV 套件，打破了模拟图传一统天下的局面。数字图传的高清画质以及媲美模拟图传的延迟，让很多人尝到了甜头，纷纷转战大疆的数字图传系统。

由于穿越机对图传延时的容忍度极低，以往用的模拟图传延时虽低，但相应的画质十分堪忧。而这套图传在画质达到了 720P 的情况下，延时只有 28 毫秒。不仅高清，120 帧的图传还保证了画面的流畅显示，可以说这套图传融合了航拍图传的高画质和穿越机图传的低延时，带来了与以往完全不同的第一人称视角飞行体验。

功能限制

很多人在玩无人机时会遇到处于禁飞区，飞机无法起飞的情况。这是由于地方的限制，搭载了官方飞控的无人机不能升空，或是限制了飞行高度。

而穿越机由于飞控简单，不存在禁飞区等人为限制，所以随时随地都能起飞。但是即便如此，因为穿越机的超高速以及无保护的危险性，切记不能在人群密集处飞行，穿越机惨变血滴子可不是一个玩笑。

▲ 炸机后的惨状

三、入坑穿越机需要多少钱

首先给个结论：入坑比大疆便宜，但是真正玩起来就是钞票在燃烧。

一般来说，自己组装一套穿越机大概需要 2000 元左右，再加上遥控和眼镜一千多块钱，组装工具等百十块钱，也比大疆目前的 Mavica Mini 要便宜得多。

但是要注意的是，淘宝上那些几百块钱所谓的穿越机，其实本质上就是玩具，哪怕是想轻度入坑也不要选择，很直白的说，就是无谓的浪费钱财。并且需要告诫萌新的是，最好不要去闲鱼抱着捡垃圾的心态去购买其他人所谓的退坑机器，就是充当接盘侠来交学费的。一来暗病无法发现，二来电调等易损坏品无法保修，炸机成本成倍增加。

如果你恰好财力雄厚，萌新组装一套大疆 FPV 套装也是可以的，有一点要记得，大疆目前还没有穿越机的全套套装，机架、电机等设备需要自行购买。即便如此，这个的入坑成本也是不到一万元的。

穿越机的外观并不是一成不变的，由于 3D 打印技术的普及，你可以在飞机上安装各种打印配件来满足需求。

如 2020 年苹果发布会上，就有一段穿越机挂载新款 iPhone12 Pro 拍摄的视频，让人们看到了穿越机的更多可能

▲ 穿越机挂载新款 iPhone12 Pro

还有一点需要提及，等你购买完配件兴致勃勃开始装机时一定要小心，否则上电时，就会看到一朵艳丽的火花......

再次提醒下：穿越机不是普通无人机更不是玩具，具有很强的杀伤力与危险性，一定要在保证自身和周围人的安全后再飞行，否则害人害己，危害公共秩序！

最后祝大家爽飞愉快！

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