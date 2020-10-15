2019 年中国数字经济规模排名全球第二，达 5.2 万亿

10 月 15 日消息 在近日举行的 2020 年中国国际通信展主论坛、数字经济领导者论坛上，中国信息通信研究院院长刘多介绍了 2019 年世界数字经济发展的 5 大显著特征。她表示，中国数字经济的规模达到 5.2 万亿，在全球 47 个经济体中位居第二。

纵观 2019 年全球数字经济发展情况，规模大是其首要特征。最新数据显示，去年全球 47 个具有代表性的经济体的数字经济规模达到 31.8 万亿，较 2018 年增长 1.6 万亿，同期 GDP 增长 1.2 万亿，数字经济的增长绝对值已经超过 GDP 的增长绝对值。排名前 5 的国家，其数字经济的规模占 47 个经济体数字经济规模的 78.1%。这 5 个国家依次是美国、中国、德国、日本和英国。

第二个特征是占比高，数字经济占 GDP 的比重正在稳步提升。2019 年，47 个国家数字经济占 GDP 的比重平均为 41.5%，比去年提升 1.2 个百分点，同时发达国家占比达到 51.3%，是发展中国家的 1.9 倍。其中，德国、英国、美国，三国数字经济占 GDP 的比重排名前三，占比分别为 63.4%、62.3%、61%。

第三个特征是增速快，数字经济增速实现逆势上扬，全球数字经济平均名义增速是 5.4%，高于同期 GDP 名义增速 3.1 个百分点。2019 年，发达国家的增速是 4.5%，发展中国家增速是 7.9%，中国数字经济领跑全球，同比增长 15.6%。

第四个特征是融合深，产业数字化成为整个数字经济的主战场。发达国家产业数字化的占比达到 86.3%，发展中国家的占比达到 78.6%。经分析，德国产业数字化占比超过 90%，产业数字化水平全球第一。

第五个特征是渗透强，数字经济推动第一产业、第二产业、第三产业的转型升级。国家的整体经济水平越高，渗透程度越深。目前，全球数字经济对服务业、工业、农业的平均渗透深度分别是 40%、27.5%、3.5%。

“受疫情影响，今年全球经济面临大幅度衰退，然而数字经济是一枝独秀。”刘多指出，全球的供应链正在进行深度的调整，这导致各国产业分工的格局不断重塑，数字经济在产业链改造和重构的过程中将发挥越来越重要的作用。