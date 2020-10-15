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首页 > 数码之家>耳机音频

注意：苹果 HomePod mini 无法和 HomePod 组合成立体声

2020/10/15 11:38:40 来源：威锋网 作者：乔纳森森森 责编：远洋
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在昨天苹果发布 HomePod mini 之后，The Loop 的 Jim Dalrymple 回答了许多人提出的关键问题：您能否将 ‌HomePod mini‌ 与 HomePod 打造成立体声组合？

Dalrymple 表示：不能。“您不能将一个 HomePod 和一个 HomePod mini 组合成立体声组合。但您可以用两个 HomePod 或两个 HomePod mini 组合成立体声，只是不能混合组合这两种产品。”

但这并不是说两个设备根本不能一起使用。Dalrymple 继续解释说，如果您在家中有‌ HomePod‌ 和‌ HomePod mini‌，它们可用于在不同房间播放音乐。苹果的新对讲功能也将在两种设备上都可以使用。

Dalrymple 还透露，初代 ‌HomePod‌ 正在进行更新，它将增加 ‌HomePod mini‌ 附带的许多功能，包括对讲，个人更新，地图连续性，对播客的多用户支持以及对第三方音乐服务的支持。

另外初代的 HomePod 即将推出的一项附加功能将增加 “与 Apple TV 4K 配对时的沉浸式家庭影院体验”。

要获得 5.1、7.1 环绕声和杜比全景声（Dolby Atmos），您需要将一个或两个 ‌HomePod‌ 扬声器与‌ Apple TV‌ 配对。此功能需要 ‌HomePod‌ 的空间声音支持，因此 ‌HomePod mini‌ 不在支持范围。

最后，Dalrymple 指出，不能同时将‌ HomePod ‌和 ‌HomePod mini‌ 连接到 ‌Apple TV‌，但是将两个‌ HomePod‌ mini 连接到‌ Apple TV 时‌将提供立体声。

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关键词：HomePodHomePod mini

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