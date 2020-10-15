世嘉 60 周年庆：Steam 商城开启折扣，多款游戏及 DLC 可喜加一

IT之家 10 月 15 日消息 近日，世嘉（世嘉株式会社）迎来 60 周年庆，目前多款旗下游戏在 Steam 商城开启折扣促销，还有多款游戏和 DLC 内容限时免费领取，点击进入 Steam 活动页。
据悉，此次折扣的游戏作品如下。
全面战争系列：
《三国：全面战争》折后价 179 元
《战锤：全面战争 2》折后价 91 元
《全面战争：幕府将军 2》折后价 33 元
《罗马 2：全面战争》帝国版折后价 67 元
《全面战争传奇：不列颠的王座》折后价 60 元
其它折扣：
《战锤 40K：战争黎明 3》折后价 17 元
《猎天使魔女》折后价 25 元
《英雄连 2》折后价 3 元
《如龙 0》折后价 31 元
《如龙：极》折后价 62 元
《索尼克：狂欢》折后价 32 元
《无尽空间 2》豪华吧折后价 32 元
《莎木 1&2 合集》折后价 49 元
《双点医院》折后价 47 元
《凯瑟琳》折后价 62 元
《如龙：极 2》折后价 92 元
《女神异闻录 4：黄金版》折后价 100 元
免费赠送的游戏：
《索尼克 2》
《全面战争：幕府将军 2》DLC：Battle of Kawaoe
《Armor of Heroes》（使用《英雄连》素材的游戏）
《Endless Zone》（《无尽》系列前传）
《Streets Of Kamurocho》
《Golden Axed: A Cancelled Prototype》
IT之家获悉，世嘉公司（世嘉株式会社）成立于 1954 年，是一家日本的电子游戏公司，曾同时生产家用游戏机硬件及其对应游戏软件、业务用游戏机硬件及其对应游戏软件以及电脑游戏软件。2003 年和日本 SAMMY 公司合并，名称整合为 SEGA-SAMMY。