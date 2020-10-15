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世嘉 60 周年庆：Steam 商城开启折扣，多款游戏及 DLC 可喜加一

2020/10/15 12:49:35 来源：IT之家 作者：西瓜/实习 责编：西瓜/实习
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IT之家 10 月 15 日消息 近日，世嘉（世嘉株式会社）迎来 60 周年庆，目前多款旗下游戏在 Steam 商城开启折扣促销，还有多款游戏和 DLC 内容限时免费领取，点击进入 Steam 活动页

据悉，此次折扣的游戏作品如下。

全面战争系列：

《三国：全面战争》折后价 179 元

《战锤：全面战争 2》折后价 91 元

《全面战争：幕府将军 2》折后价 33 元

《罗马 2：全面战争》帝国版折后价 67 元

《全面战争传奇：不列颠的王座》折后价 60 元

其它折扣：

《战锤 40K：战争黎明 3》折后价 17 元

《猎天使魔女》折后价 25 元

《英雄连 2》折后价 3 元

《如龙 0》折后价 31 元

《如龙：极》折后价 62 元

《索尼克：狂欢》折后价 32 元

《无尽空间 2》豪华吧折后价 32 元

《莎木 1&2 合集》折后价 49 元

《双点医院》折后价 47 元

《凯瑟琳》折后价 62 元

《如龙：极 2》折后价 92 元

《女神异闻录 4：黄金版》折后价 100 元

免费赠送的游戏：

《索尼克 2》

《全面战争：幕府将军 2》DLC：Battle of Kawaoe

《Armor of Heroes》（使用《英雄连》素材的游戏）

《Endless Zone》（《无尽》系列前传）

《Streets Of Kamurocho》

《Golden Axed: A Cancelled Prototype》

IT之家获悉，世嘉公司（世嘉株式会社）成立于 1954 年，是一家日本的电子游戏公司，曾同时生产家用游戏机硬件及其对应游戏软件、业务用游戏机硬件及其对应游戏软件以及电脑游戏软件。2003 年和日本 SAMMY 公司合并，名称整合为 SEGA-SAMMY。

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关键词：Steam游戏

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