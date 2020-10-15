台积电发布三季度财报，营收 121.4 亿美元创新高

10 月 15 日消息，据国外媒体报道，为苹果、AMD 等公司代工芯片的台积电，在今日下午发布了三季度的财报，营收达到 121.4 亿美元，创下新高。

台积电的财报显示，他们在今年三季度营收 3564.26 亿新台币，同比增长 21.6%，环比增长 14.7%；按美元计算，他们在三季度营收 121.4 亿美元，同比增长 29.2%，环比增长 16.9%。

毛利润方面，财报显示三季度为 1904.94 亿新台币，去年同期为 1394.12 亿新台币，同比增长 36.6%；上一季度为 1646.23 亿新台币，环比增长 15.7%。

台积电三季度的毛利润率为 53.4%，高于上一季度的 53%，较去年三季度的 47.6% 提升 5.8 个百分点。

净利润方面，财报显示为 1373.1 亿新台币，较去年同期的 1010.7 亿增加 362.4 亿新台币，同比增长 35.9%；较上一季度的 1208.22 亿新台币增加 164.88 亿，环比增长 13.6%。

在 7 月 16 日发布的二季度财报中，台积电当时预计三季度营收 112 亿美元到 115 亿美元，毛利润率在 50% 到 52% 之间，最终台积电三季度的这两项指标，均超出了他们的预期。