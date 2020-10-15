苹果手机购买指南：iPhone 12 与 iPhone 11 怎么选?

昨日凌晨，苹果终于发布了睽违已久的 iPhone 12 系列。作为 iPhone 11 系列的继任者，iPhone 12 加入了很多强大的功能特性。不过，苹果并未忘记 iPhone 11 的巨大成功，在发布会上，iPhone 11 作为今年全球最为畅销的 iPhone 被苹果提及。

在 iPhone 12 发布后，iPhone 11 顺利成章地迎来降价：官网起售价已经下降至 4799 元，并且供货充足。不过比起部分电商平台来说，这一降价幅度可以说是小巫见大巫了。

至于同尺寸的 iPhone 12 起售价则上涨至 6299 元，因此对于想要购买新 iPhone 的消费者来说，iPhone 11 和 iPhone 12 较明显的价格差距并不算可以忽略。那么，这两款产品的差距究竟有多明显，是否值得付出价格差距购买 iPhone 12 呢?

如果你还在纠结这一点，不妨往下看。

相同点：续航水平一致，使用体验差距不大

iPhone 11 和 iPhone 12 仍然拥有很多共同点。

首先在观感最明显的屏幕上，两者都拥有一块 6.1 英寸，搭配原彩显示技术以及 P3 广色域的视网膜屏幕，手动最大亮度均为 625 尼特——在室外使用手机时，屏幕可以清晰显示。此外，二者均拥有 Haptic Touch 触控技术，可在不打开 App 的同时进行简单操作。

摄像头方面，iPhone 12 依然采用双 1200 万超广角 + 广角双摄系统，拥有两倍光学变焦技术，同样支持夜间模式，深度融合技术，广角镜头同样支持 OIS 防抖功能。

续航表现上，虽然苹果没有在发布会上提及，但具体参数注明了 iPhone 12 和 iPhone 11 拥有相同的最高 17 小时视频播放时间。

二者都采用航空级铝金属边框以及前后玻璃面板，均支持 Qi 协议无线充电功能。

存储空间均有 64GB、128GB 以及 256GB 可选。

相同的配色有白、黑、绿以及红。

不同点：新 iPhone 屏幕更佳，着眼未来

二者最显而易见的不同点，也在屏幕上。

虽然这两块屏幕拥有诸多相同点，但本质上来说，iPhone 11 是 LCD 屏幕，而 iPhone 12 是 OLED 屏幕。这意味着—— iPhone 11 又黑又厚的边框将不会出现在 iPhone 12 上，屏幕将真正延伸至边缘，由于厚边框所带来的「廉价感」将不复存在。

OLED 屏幕的优势还在于其高达 2000000:1 的对比度，可展现更加纯净真实的黑色，亮处也更加明亮，在观看 HDR 视频时也能感受到这块屏幕极高动态范围所带来的震撼，这是 iPhone 11 仅 1400:1 对比度的 LCD 屏幕无法企及的。

也正因为搭载了超视网膜 XDR 屏幕，iPhone 12 支持拍摄 4K 30fps HDR 杜比视界视频，而 iPhone 11 并不支持。光圈的增大，还意味着夜景拍摄能力更加出色。

今年的另一个升级，在于 5G 技术的加入。无论是哪个版本的 iPhone 12 系列，17 个 5G NR 频段的支持均把市面主流的 Android 产品远甩在后—— iPhone 12 甚至支持刚刚宣布成为国内第四家运营商的中国广电 700M 频段 n12 和 n28。可以说，iPhone 12 是真正着眼于 5G 时代的「急先锋」。

苹果还为 iPhone 12 留下了一个巨大的惊喜——它的重量只有 163g，比 iPhone 11 轻了 31g，机身厚度仅 7.4 mm，可谓市面上最轻薄的 5G 智能手机之一。

除上述外，iPhone 12 相较前代的变化还有迭代升级的 A14 仿生芯片，以及全新的 MagSafe 磁吸充电功能；虽然都是 IP68 级别，但防水性能也有增强——从 2 米水深最多停留 30 分钟，进步为 6 米水深停留最多 30 分钟；更加坚固的超瓷晶面板，可能意味着你再也不需要买 AppleCare+ 服务，某种程度上为你省了一千多。

iPhone 12 和 iPhone 11 在参数、功能上的差异可参考下图。

如何选，要看 5G 的需求。

iPhone 12 拥有 iPhone 12 Pro 几乎同款的超视网膜 XDR 屏幕、同款超瓷晶面板、同款杜比视界规格的视频拍摄，还有万众期待的 5G 功能。不得不说，初出茅庐的 iPhone 12 相较于 iPhone 11 是一次相当有诚意的升级。

如果你买一台手机能用很多年，并且打算把 iPhone 12 作为人生第一款 5G 手机，那购买 iPhone 12 不会让你失望；

「双十一」快来了，在某个电商平台已经被压缩至「 3 字头」的 iPhone 11 又会有多少降价，我们不敢想。假如你对 5G 手机不那么感冒，在本已巨大的价格鸿沟面前，iPhone 11 依然非常值得购买——一台 iPhone 11 加上一块 Apple Watch SE / 一台 HomePod / 三台 HomePod mini / 一台 iPad 8 / 一台 AirPods Pro 的总价只与一台 iPhone 12 相近。在 iPhone 11 上，你可以获得 90% 的 iPhone 12 体验，但价格只有 iPhone 12 的 70% 左右。

另外，iPhone 11 成绩斐然，归根结底在于相对低廉的价格，各大平台用尽全力的补贴造就了这一销售神话。如无意外，iPhone 12 也会有相同的待遇。如果你很喜欢 iPhone 12 却觉得有点贵，而且你手上的 iPhone 6s、iPhone 7 换块电池还能继续战斗，那么请继续欢呼那五个字吧。

「等等党万岁」！