特斯拉 2021 款 Model X 续航里程将提升近 6%：从 351 英里增至 371 英里

10 月 15 日消息，据国外媒体报道，最新的厂商标牌显示，电动汽车制造商特斯拉将增加 2021 款 Model X 的续航里程，即从 351 英里（约合 565 公里）增加至 371 英里（约合 597 公里），增幅大约为 6%。

外媒称，2020 款 Model X 充满电后的续航里程为 351 英里，但 2021 款 Model X 车主获得的厂商标牌显示续航里程为 371 英里。

目前尚不清楚特斯拉是如何增加 2021 款 Model X 的续航里程的，有可能是通过硬件和软件效率的结合来实现的。

在大约四年的时间里，Model X 的续航里程增加了 76 英里，而特斯拉还没有对这款车做出任何重大改变。在特斯拉官网上，Model X 的续航里程仍为 351 英里，起价仍为 79990 美元。

也就是说，特斯拉尚未更新其网站，以反映 2021 款 Model X 的续航里程增加，该公司可能需要几天时间，因为 2021 款 Model X 才刚刚开始交付。

不过，这可能是一个积极的迹象，表明特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克的预测正在取得进展，即电动汽车将能够取代汽油动力汽车，满足大多数驾驶需求。

据悉，Model X 和 Model S 目前采用的是松下的 18650 电池，这种电池将具有更高的能量密度，而这可能是 Model X 续航里程增加的原因。

今年 7 月底，松下表示，计划在未来五年内提高用于电动汽车的电池能量密度。目前看来，该公司可能已经在这方面取得了进展。