电商平台曝光苹果 iPad Air 4 开售时间：或与新 iPhone 同步

9 月 16 日，苹果召开秋季发布会，发布 iPad Air 系列迭代产品 iPad Air 4 平板电脑。在发布会上，苹果表示这款产品将在 10 月份发售。此前的消息是苹果可能会在昨日凌晨的发布会上宣布 iPad Air 发售时间，但事实告诉我们这并没有发生。

目前，iPad Air 4 仍处于未开售状态，产品不能添加购物篮，预计送达日期显示「即将推出」，苹果也没有透露任何开售消息。不过，国外购物平台贝斯买（Best Buy）加拿大站则曝光了 iPad Air 4 的开售日期。

在这个网站的 iPad Air 4 产品页右下方，注明了发售日期为当地时间 10 月 23 日——与 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的发售日期一致。如果国行发售日期与之相同，那么 iPad Air 4 就会在明天开启预订。至于 iPad Air 4 迟迟未开售的原因，有消息表示有可能是为了防止 A14 仿生芯片的信息在 iPhone 12 发布之前曝光——通常来说，新芯片都会在 iPhone 上首发。

据悉，iPad Air 4 拥有一块 10.9 英寸 Liquid Retina 屏幕，是 iPad Air 产品线首款全面屏产品，也是首款搭载侧边 Touch ID 模组的苹果产品，有深空灰、银、绿、蓝以及玫瑰金五种颜色可选。iPad Air 4 起步存储空间为 128GB，国行版本起售价 4799 元。